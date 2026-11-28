Землетрясение магнитудой 5 баллов потрясло Калифорнию: ожидаются афтершоки
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи Манхэттен-Бич, пострадавших и разрушений не обнаружено. В регионе ожидают новых афтершоков.
В субботу утром в районе Манхэттен-Бич, штат Калифорния, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает УНН.
Детали
Пожарная служба Лос-Анджелеса перешла в режим сейсмостойкости, направив персонал со 106 местных пожарных станций для осмотра инфраструктуры на предмет повреждений. О пострадавших или повреждениях конструкций не сообщалось, говорится в предупреждении департамента.
Город Манхэттен-Бич призвал жителей быть готовыми к афтершокам, которые могут произойти через минуты, часы, а иногда и дни после землетрясения. Город сообщил в социальных сетях, что на тот момент угрозы цунами не было.
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USGS сообщила о двух афтершоках в Манхэттен-Бич и четырех других землетрясениях в соседнем Хермоса-Бич, которые, вероятно, были частью роя землетрясений. Рой возникает, когда на небольшой территории наблюдается несколько землетрясений.
"Ожидается, что афтершоки будут продолжаться в течение следующих дней или недель", – говорится в сообщении Геологической службы Калифорнии в социальных сетях, подтверждающем афтершоки.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что землетрясение ощущалось по всему городу, но сообщений о значительных разрушениях нет. Пожарная служба Лос-Анджелеса находилась в "режиме землетрясения для оценки потенциальных последствий по городу", – сказала Басс.
Вскоре после этого Пожарная служба Лос-Анджелеса не сообщила о пострадавших или повреждениях конструкций и объявила о завершении режима землетрясения.