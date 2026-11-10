Землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Гватемалы почувствовали соседние страны

Во вторник утром у побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки ощущались в зданиях столицы страны — города Гватемала. Об этом передает Reuters, пишет УНН.

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Местные власти сначала не сообщали о значительных разрушениях или пострадавших. По данным USGS, эпицентр землетрясения находился в 43 км к югу от прибрежного города Пуэрто-Сан-Хосе, а очаг залегал на глубине 35 км.

Правительство Гватемалы призвало граждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации властей.

Землетрясение также ощущалось в соседнем Сальвадоре, где заявили об отсутствии угрозы цунами, а также в Никарагуа.

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