Ирак и Иордания отказались подписать совместное коммюнике по достижению мира в Украине

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.