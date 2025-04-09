Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявления Трампа. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских депортационных рейсов.
Мексика отказала США в разрешении на посадку военного самолета с депортированными мигрантами. Ранее подобные рейсы успешно осуществлялись в Гватемалу, доставляя около 80 мигрантов на борту.
Марко Рубио планирует визит в пять стран Латинской Америки, включая Панаму, где обсудит миграцию и вопрос Панамского канала. Поездка станет первым зарубежным визитом Рубио в качестве госсекретаря.
Правительство Мексики объявило выплаты гражданам за добровольную сдачу огнестрельного оружия в рамках программы «Да разоружению, да миру». За разные виды оружия предлагают от 430 до 1300 долларов США.
На границе с Гватемалой в штате Чьяпас найдено более 30 тел в тайных могилах. Находка связана с конфликтом между наркокартелями «Новая генерация Халиско» и «Синалоа».
На Пенсильванском вокзале обнаружили мужчину с серьезными ожогами ног и верхней части тела. Пострадавшего доставили в медицинский центр, его состояние стабильное, хотя причины инцидента до сих пор неизвестны.
33-летнему гражданину Гватемалы предъявили обвинение в убийстве женщины в метро Нью-Йорка, которую он поджег зажигалкой. Подозреваемый, ранее депортированный из США, наблюдал как жертва сгорела в вагоне.
В вагоне метро Бруклина мужчина без всякой причины поджег незнакомую женщину зажигалкой. Подозреваемого, эмигранта из Гватемалы, задержали на другой станции по наводке школьников.
Администрация Трампа ведет переговоры с Багами, Панамой и другими странами о приеме депортированных мигрантов. План может коснуться сотен тысяч людей, которых отправят в страны без связей с их культурой.
Президенты Украины и Финляндии встретились в Нью-Йорке. Они обсудили производство дронов, удары вглубь РФ и международные усилия для достижения справедливого мира в Украине.
Президент Украины Зеленский встретился с президентом Гватемалы Аревало во время визита в США. Они обсудили Формулу мира и возможность участия Гватемалы в возвращении депортированных украинских детей.
Украина и Гватемала рассмотрели возможности усиления экономического взаимодействия, в частности заключения Соглашения о свободной торговле. Гватемала активно поддерживает Украину в международных инициативах и коалициях.
Сильные дожди в Центральной Америке вызвали наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек в Сальвадоре и Гватемале.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Администрация Байдена ужесточает правила экспорта гражданского оружия в 36 стран, чтобы предотвратить его использование для совершения преступлений и нарушений прав человека.
Первое грузовое судно прошло по недавно открытому временному временному глубоководному каналу в Балтиморе после того, как обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки остановило водное сообщение.
Президент Зеленский поблагодарил Президента Гватемалы Аревало за неизменную поддержку его страной Украины с начала российского вторжения, а также обсудил двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна, несмотря на препятствия со стороны России.