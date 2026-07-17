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Предупреждение о цунами после мощного землетрясения у берегов Мексики отменено

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Предупреждение о цунами, объявленное после землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Мексики, отменено. Толчки ощущались в Гватемале и Сальвадоре, информации о пострадавших нет.

Предупреждение о цунами после мощного землетрясения у берегов Мексики отменено

Предупреждение о цунами, объявленное после мощного землетрясения у тихоокеанского побережья Мексики, отменили. Об этом сообщили Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) и Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи города Пуэрто-Мадуро в южном мексиканском штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 10 км.

После землетрясения американская система предупреждения о цунами прогнозировала повышение уровня воды до 30 см вдоль значительной части побережья Центральной и Южной Америки. Впоследствии PTWC сообщил, что угроза цунами миновала.

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 449013.07.26, 01:15 • 3717 просмотров

Свидетели Reuters сообщили, что подземные толчки также ощущались в Гватемале и Сальвадоре. Из-за сильной тряски люди покидали дома и выбегали на улицы.

Я был очень напуган, и это напомнило мне недавнее землетрясение в Венесуэле. Я выбежал на улицу и спустился по лестнице, потому что живу на восьмом этаже. Тряска не прекращалась

– сказал агентству Reuters 29-летний житель Гватемалы Александр Вальдес.

После основного землетрясения в регионе зафиксировали несколько афтершоков магнитудой от 5 до 6 баллов. Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в Гватемале и Сальвадоре17.07.26, 18:54 • 2782 просмотра

Степан Гафтко

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