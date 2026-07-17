Предупреждение о цунами после мощного землетрясения у берегов Мексики отменено

Предупреждение о цунами, объявленное после мощного землетрясения у тихоокеанского побережья Мексики, отменили. Об этом сообщили Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) и Reuters, пишет УНН.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи города Пуэрто-Мадуро в южном мексиканском штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 10 км.

После землетрясения американская система предупреждения о цунами прогнозировала повышение уровня воды до 30 см вдоль значительной части побережья Центральной и Южной Америки. Впоследствии PTWC сообщил, что угроза цунами миновала.

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4490

Свидетели Reuters сообщили, что подземные толчки также ощущались в Гватемале и Сальвадоре. Из-за сильной тряски люди покидали дома и выбегали на улицы.

Я был очень напуган, и это напомнило мне недавнее землетрясение в Венесуэле. Я выбежал на улицу и спустился по лестнице, потому что живу на восьмом этаже. Тряска не прекращалась