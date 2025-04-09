По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Пассажиры "Ocean Explorer" пережили экстрим, попав в шторм в проливе Дрейка. Гигантские волны разбивались об окна, но ответственная за экспедицию компания "гарантировала" безопасность.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Украина готова принять военный контингент, но есть разногласия с партнерами по численности. Зеленский видит союз Европы и США в гарантиях безопасности.
В Нижнеднестровском нацпарке зафиксировали около 100 нутрий, сбежавших из домохозяйств. Ученые исследуют влияние этих животных на местную фауну и просят посетителей сообщать о новых встречах.
Еврокомиссия намерена реструктуризировать многомиллиардную внешнюю помощь для лучшего согласования с политическими интересами. Блок стремится укрепить альянсы и обеспечить стратегические интересы в условиях сложной международной среды.
Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.
По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.
В супермаркетах Северного Рейна-Вестфалии нашли 95 кг кокаина в коробках с бананами из Южной Америки. Стоимость партии на черном рынке оценивается в более 7 млн евро.
Ареалом обитания броненосцев является Южная Америка. Считается, что эти животные жили еще во времена динозавров, их предками были глиптодонты. Броненосцы - это единственные млекопитающие на планете, тело которых полностью покрыто твердым панцирем.
На пляже Флориды найдено 32 кг кокаина стоимостью более $1 млн, выброшенного ураганом "Дебби". Береговая охрана США сообщила о 25 упаковках наркотиков, обнаруженных прохожим среди водорослей.
Родиной морских свинок являются Анды. Долгое время морские свинки для некоторых коренных народов Южной Америки были домашними животными, а из их мяса готовили разнообразные блюда.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.
Во Всемирный день энергетической независимости во всем мире проводятся различные мероприятия, направленные на переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таким как ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, ядерная и геотермальная энергия.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Гайана присоединилась к коммюнике саммита мира.
Мирный саммит с участием стран Африки, Азии и Латинской Америки опроверг российскую дезинформацию о том, что Украину поддерживает только Запад, поскольку они объединили усилия, чтобы подтолкнуть россию к переговорам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Апрель 2024 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений в мире: температура была на 0,67°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. В то же время, это сопровождалось экстремальными погодными явлениями во всем мире.
За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.
Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.
Ученые обнаружили окаменелый череп 3,5-метрового гигантского речного дельфина, который обитал в реках Перу 16 миллионов лет назад, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются речные дельфины, оставшиеся в мире сегодня.
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.
Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.
Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют в Чили, возросло до 112, а 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.