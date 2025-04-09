Южная Америка

Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.