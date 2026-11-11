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В Перу установили 14-метровую статую Папы Льва XIV накануне визита понтифика

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В Кальяо открыли 14-метровый монумент Папе Льву XIV накануне его визита в Перу. Статуя изготовлена из стали, стекловолокна и смолы.

В Перу установили 14-метровую статую Папы Льва XIV накануне визита понтифика

В Перу установили самую высокую статую Папы Римского Льва XIV высотой 14 метров. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что скульптура изготовлена из стали, стекловолокна и смолы. Она расположена в Кальяо — портовом городе неподалёку от столицы Лимы. Монумент открыли накануне визита понтифика, который должен прибыть 11 ноября.

Прибытие Папы Льва в Перу в среду завершит его 12-дневный тур по трём странам: Уругваю, Аргентине и Перу. Это его первая поездка в Южную Америку в качестве Папы Римского и возвращение в регион, где он годами служил миссионером. 71-летний понтифик использовал эту поездку, чтобы призвать к большему единству в политически разделённом регионе и решить ряд социальных, экономических и экологических вопросов

— говорится в статье.

Напомним

Около 30 тысяч человек встретили Папу Льва в Монтевидео во время первого визита понтифика в Уругвай с 1988 года.

Папа Лев обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Олешках19.10.26, 19:59 • 4750 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КультураНовости Мира
Перу
Папа Лев XIV
Reuters
Аргентина
Уругвай
Южная Америка