Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.