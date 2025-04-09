Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Паун Роговей стал новым послом Украины в Молдове вместо анонсированного ранее Данилова. Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине, по совместительству возглавит посольство в Уругвае.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил об отказе принимать соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР в ее текущей форме. Соглашение должно было создать одну из крупнейших зон свободной торговли с населением более 700 миллионов человек.
Аграрии Польши угрожают заблокировать все пункты пересечения с Украиной, если правительство не выполнит их требований. Фермеры требуют сохранения налога и противодействия соглашению о свободной торговле со странами Южной Америки.
Яманду Орси одержал победу на президентских выборах в Уругвае с почти 50% голосов. Это означает возвращение страны к левоцентристскому руководству после пяти лет правоконсервативного правления.
В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.
Судно Argos Georgia затонуло из-за наводнения возле Фолклендских островов. 6 человек погибли, 14 спасены, 7 пропали без вести. Среди экипажа были граждане разных стран, в том числе РФ.
Сегодня, в четвертую пятницу июня, отмечается Международный день розового вина. Родиной розового вина считается французский регион Прованс, где его начали производить в XIV веке.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.
Индия будет участвовать во всех важных глобальных саммитах с целью продвижения повестки дня глобального мира, безопасности и развития, выражая обеспокоенность Глобального Юга и продвигая видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.
Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.
Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.
По меньшей мере 78 человек погибли и более 115 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Более 70 человек считаются пропавшими без вести после того, как сильные ливни заставили 17 000 человек покинуть свои дома и повредили почти половину из 497 городов в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, граничащем с Уругваем и Аргентиной.