Умер бывший лидер Уругвая, икона повстанцев и реформатор каннабиса Хосе Мухика

Хосе Мухика по прозвищу Пепе, бывший партизан, а впоследствии и президент Уругвая, умер в возрасте 89 лет. В свое время он ввел прогрессивные реформы, которые сделали его известным за пределами Южной Америки. В частности Мухика подписал закон, разрешающий однополые браки и аборты. А также выступал за легализацию марихуаны.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

С глубокой печалью мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики. Спасибо вам за все, что вы нам дали, и за вашу глубокую любовь к вашему народу - написал президент Яманду Орси в своем посте на X.

В то время, когда Мухика заинтересовался политикой, левые силы в Уругвае были слабыми и разобщенными, и Мухика начал политическую карьеру в прогрессивном крыле правоцентристской Национальной партии.

В конце 1960-х он присоединился к марксистскому партизанскому движению "Тупамарос", которое вело борьбу против консервативного правительства с помощью ограблений, похищений и взрывов.

И хотя, по словам Мухики, он никого не убил, он все же участвовал в вооруженных столкновениях и однажды получил шесть ранений. Переворот 1973 года положил начало 12-летней диктатуре: около 200 человек были убиты, тысячи - заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам.

Мухика провел почти 15 лет в тюрьме, много из них - в изоляции, лежа на дне старого корыта. Дважды убегал, однажды - через туннель. В старости он признавался, что привычка говорить сам с собой - следствие тюремного одиночества.

После восстановления демократии в 1985 году его освободили, и он постепенно стал одной из ключевых фигур левого движения в стране.

Мухике было 74 года, когда он стал президентом. На выборах он получил 52% голосов, несмотря на обеспокоенность некоторых избирателей по поводу его возраста и прошлого как одного из лидеров повстанческой группировки Тупамарос в 1960-х и 1970-х годах.

Люсия Тополански была давней партнершей Мухики еще со времен их пребывания в Тупамарос. Пара поженилась в 2005 году, а с 2017 по 2020 год она занимала должность вице-президента.

Во время своего пребывания на посту Мухика отказался переезжать в президентскую резиденцию, решив остаться в своем скромном доме, где он держал небольшую цветочную ферму в пригороде столицы Монтевидео.

Его часто можно было увидеть без официального костюма и галстука. Он ездил на стареньком "Жуке" и обедал в ресторанах в центре города, где преимущественно собирались офисные работники.

Как президент, Мухика занимал новаторскую для того времени либеральную позицию по вопросам, связанным с гражданскими свободами. В частности, он подписал закон, разрешающий однополые браки и аборты на ранних сроках беременности, а также поддержал предложение легализовать продажу марихуаны.

Меры по однополым бракам и абортам стали большим сдвигом для католической Латинской Америки, а шаг по марихуане на то время был почти беспрецедентным во всем мире.

Он защищал демократию, как мало кто другой. И он никогда не прекращал выступать за социальную справедливость и преодоление всего неравенства – сказал президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Он добавил, что "величие Мухики вышло за пределы Уругвая и его президентского срока".

После освобождения от должности Мухико с женой оставались политически активными, регулярно посещая инаугурации президентов Латинской Америки и оказывая поддержку кандидатам в Уругвае.

Проблема в том, что миром правят старые люди, которые забывают, какими они были в молодости – удачно подчеркнул Мухика во время интервью 2024 года.

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