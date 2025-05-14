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Помер колишній лідер Уругваю, ікона повстанців та реформатор канабісу Хосе Мухіка

Київ • УНН

 • 440 перегляди

На 90-му році життя помер Хосе Мухіка, колишній президент Уругваю, відомий своїми прогресивними реформами, як легалізація одностатевих шлюбів та марихуани. Він був іконою лівого руху.

Помер колишній лідер Уругваю, ікона повстанців та реформатор канабісу Хосе Мухіка

Хосе Мухіка за прізвиськом Пепе, колишній партизан, а згодом і президент Уругваю, помер у віці 89 років. Свого часу він запровадив прогресивні реформи, які зробили його відомим за межами Південної Америки. Зокрема Мухіка підписав закон, який дозволяє одностатеві шлюби та аборти. А також виступав за легалізацію марихуану.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого товариша Пепе Мухіки. Дякуємо вам за все, що ви нам дали, і за вашу глибоку любов до вашого народу

 - написав президент Яманду Орсі у своєму дописі на X.

Часи повстанцівНа той час, коли Мухіка зацікавився політикою ліві сили в Уругваї були слабкими й роз’єднаними, і Мухіка почав політичну кар’єру в прогресивному крилі правоцентристської Національної партії.

Наприкінці 1960-х він приєднався до марксистського партизанського руху "Тупамарос", який вів боротьбу проти консервативного уряду за допомогою пограбувань, викрадень і вибухів.

І хоча, за словами Мухіки, він нікого не вбив, він все ж брав участь у збройних сутичках і одного разу отримав шість поранень. Переворот 1973 року започаткував 12-річну диктатуру: близько 200 людей було вбито, тисячі - ув’язнено й піддано тортурам.

Мухіка провів майже 15 років у тюрмі, багато з них - в ізоляції, лежачи на дні старого корита. Двічі тікав, одного разу - через тунель. У старості він зізнавався, що звичка говорити сам із собою - наслідок тюремної самотності.

Після відновлення демократії у 1985 році його звільнили, і він поступово став однією з ключових фігур лівого руху в країні.

Часи президентстваМухіці було 74 роки, коли він став президентом. На виборах він отримав 52% голосів, попри занепокоєння деяких виборців щодо його віку та минулого як одного з лідерів повстанського угруповання Тупамарос у 1960-х і 1970-х роках.

Люсія Тополанскі була давньою партнеркою Мухіки ще з часів їхнього перебування в Тупамарос. Пара одружилася у 2005 році, а з 2017 по 2020 рік вона обіймала посаду віцепрезидента.

Під час свого перебування на посаді Мухіка відмовився переїжджати до президентської резиденції, вирішивши залишитися у своєму скромному будинку, де він тримав невелику квіткову ферму в передмісті столиці Монтевідео.

Його часто можна було побачити без офіційного костюма і краватки. Він їздив на старенькому "Жуку" та обідав в ресторанах в центрі міста, де переважно збиралися офісні працівники.

Як президент, Мухіка займав новаторську для того часу ліберальну позицію щодо питань, пов'язаних з громадянськими свободами. Зокрема він підписав закон, що дозволяє одностатеві шлюби та аборти на ранніх термінах вагітності, а також підтримав пропозицію легалізувати продаж марихуани.

Заходи щодо одностатевих шлюбів та абортів стали великим зрушенням для католицької Латинської Америки, а крок щодо марихуани на той час був майже безпрецедентним у всьому світі.

Він захищав демократію, як мало хто інший. І він ніколи не припиняв виступати за соціальну справедливість та подолання всієї нерівності

– сказав президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. 

Він додав, що "велич Мухіки вийшла за межі Уругваю та його президентського терміну".

Після звільнення з посади Мухіко із дружиною залишалися політично активними, регулярно відвідуючи інавгурації президентів Латинської Америки та надаючи підтримку кандидатам в Уругваї.

Проблема в тому, що світом керують старі люди, які забувають, якими вони були в молодості

– вдало підкреслив Мухіка під час інтерв'ю 2024 року.

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Альона Уткіна

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