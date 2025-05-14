Помер колишній лідер Уругваю, ікона повстанців та реформатор канабісу Хосе Мухіка

Хосе Мухіка за прізвиськом Пепе, колишній партизан, а згодом і президент Уругваю, помер у віці 89 років. Свого часу він запровадив прогресивні реформи, які зробили його відомим за межами Південної Америки. Зокрема Мухіка підписав закон, який дозволяє одностатеві шлюби та аборти. А також виступав за легалізацію марихуану.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого товариша Пепе Мухіки. Дякуємо вам за все, що ви нам дали, і за вашу глибоку любов до вашого народу - написав президент Яманду Орсі у своєму дописі на X.

Часи повстанцівНа той час, коли Мухіка зацікавився політикою ліві сили в Уругваї були слабкими й роз’єднаними, і Мухіка почав політичну кар’єру в прогресивному крилі правоцентристської Національної партії.

Наприкінці 1960-х він приєднався до марксистського партизанського руху "Тупамарос", який вів боротьбу проти консервативного уряду за допомогою пограбувань, викрадень і вибухів.

І хоча, за словами Мухіки, він нікого не вбив, він все ж брав участь у збройних сутичках і одного разу отримав шість поранень. Переворот 1973 року започаткував 12-річну диктатуру: близько 200 людей було вбито, тисячі - ув’язнено й піддано тортурам.

Мухіка провів майже 15 років у тюрмі, багато з них - в ізоляції, лежачи на дні старого корита. Двічі тікав, одного разу - через тунель. У старості він зізнавався, що звичка говорити сам із собою - наслідок тюремної самотності.

Після відновлення демократії у 1985 році його звільнили, і він поступово став однією з ключових фігур лівого руху в країні.

Часи президентстваМухіці було 74 роки, коли він став президентом. На виборах він отримав 52% голосів, попри занепокоєння деяких виборців щодо його віку та минулого як одного з лідерів повстанського угруповання Тупамарос у 1960-х і 1970-х роках.

Люсія Тополанскі була давньою партнеркою Мухіки ще з часів їхнього перебування в Тупамарос. Пара одружилася у 2005 році, а з 2017 по 2020 рік вона обіймала посаду віцепрезидента.

Під час свого перебування на посаді Мухіка відмовився переїжджати до президентської резиденції, вирішивши залишитися у своєму скромному будинку, де він тримав невелику квіткову ферму в передмісті столиці Монтевідео.

Його часто можна було побачити без офіційного костюма і краватки. Він їздив на старенькому "Жуку" та обідав в ресторанах в центрі міста, де переважно збиралися офісні працівники.

Як президент, Мухіка займав новаторську для того часу ліберальну позицію щодо питань, пов'язаних з громадянськими свободами. Зокрема він підписав закон, що дозволяє одностатеві шлюби та аборти на ранніх термінах вагітності, а також підтримав пропозицію легалізувати продаж марихуани.

Заходи щодо одностатевих шлюбів та абортів стали великим зрушенням для католицької Латинської Америки, а крок щодо марихуани на той час був майже безпрецедентним у всьому світі.

Він захищав демократію, як мало хто інший. І він ніколи не припиняв виступати за соціальну справедливість та подолання всієї нерівності – сказав президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Він додав, що "велич Мухіки вийшла за межі Уругваю та його президентського терміну".

Після звільнення з посади Мухіко із дружиною залишалися політично активними, регулярно відвідуючи інавгурації президентів Латинської Америки та надаючи підтримку кандидатам в Уругваї.

Проблема в тому, що світом керують старі люди, які забувають, якими вони були в молодості – вдало підкреслив Мухіка під час інтерв'ю 2024 року.

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