Південна Америка

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 2566 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28279 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 159027 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137718 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140793 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135711 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135651 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196620 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77679 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164710 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47343 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60336 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66379 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57228 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38049 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16885 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26585 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57849 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66960 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 159001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8698 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13620 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15483 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111107 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112643 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Південна Америка

Новини по темi

Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 4016 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9419 перегляди

Пасажирів круїзного лайнеру шокували величезні хвилі на шляху між Південною Америкою та Антарктидою

Пасажири Ocean Explorer пережили екстрим, потрапивши у шторм у протоці Дрейка. Гігантські хвилі розбивалися об вікна, але відповідальна за експедицію компанія "гарантувала" безпеку.

Новини Світу • 3 квітня, 17:15 • 10288 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.

Економіка • 31 березня, 16:53 • 35795 перегляди

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Україна готова прийняти військовий контингент, але є розбіжності з партнерами щодо чисельності. Зеленський бачить союз Європи та США у гарантіях безпеки.

Війна • 25 березня, 21:35 • 32067 перегляди

У нацпарку на Одещині оселилися понад 100 нутрій: вчені б'ють на сполох

У Нижньодністровському нацпарку зафіксували близько 100 нутрій, що втекли з домогосподарств. Науковці досліджують вплив цих тварин на місцеву фауну та просять відвідувачів повідомляти про нові зустрічі.

Суспільство • 16 лютого, 08:50 • 88181 перегляди

ЄС планує переглянути розподіл багатомільярдної іноземної допомоги - Bloomberg

Єврокомісія має намір реструктуризувати багатомільярдну зовнішню допомогу для кращого узгодження з політичними інтересами. Блок прагне зміцнити альянси та забезпечити стратегічні інтереси в умовах складного міжнародного середовища.

Економіка • 11 лютого, 06:41 • 30679 перегляди

Вчені відкрили нового глибоководного хижака на глибині 7900 метрів

Вчені зі США та Чилі виявили новий вид амфіподи Dulcibella camanchaca в Атакамській западині. Хижак розміром 4 см полює на менших амфіпод та є першим активним хижаком, знайденим на такій глибині.

Новини Світу • 12 грудня, 14:47 • 101357 перегляди

26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

УНН Lite • 26 вересня, 03:07 • 136363 перегляди

У Німеччині виявили 95 кг кокаїну в коробках з бананами в супермаркетах

У супермаркетах Північного Рейну-Вестфалії знайшли 95 кг кокаїну в коробках з бананами з Південної Америки. Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 7 млн євро.

Новини Світу • 23 вересня, 18:24 • 23342 перегляди

13 серпня: Міжнародний день броненосця, Всесвітній день шульги

Ареалом проживання броненосців є Південна Америка. Вважається, що ці тварини жили ще за часів динозаврів, їх пращурами були гліптодонти. Броненосці - це єдині ссавці на планеті, тіло яких повністю вкрито твердим панциром.

УНН Lite • 13 серпня, 03:11 • 105066 перегляди

Вартість оцінюється в мільйон доларів: ураган викинув на пляж у Флориді упаковки з кокаїном

На пляжі Флориди знайдено 32 кг кокаїну вартістю понад $1 млн, викинутого ураганом "Деббі". Берегова охорона США повідомила про 25 упаковок наркотиків, виявлених перехожим серед водоростей.

Новини Світу • 6 серпня, 14:11 • 18616 перегляди

16 липня: День подяки морській свинці, День бухгалтера та аудитора України

Батьківщиною морських свинок є Анди. Тривалий час морські свинки для деяких корінних народів Південної Америки були свійськими тваринами, а з їхнього м’яса готували різноманітні страви.

УНН Lite • 16 липня, 03:07 • 111671 перегляди

Дмитро Кулеба став почесним гостем щорічної наради послів Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.

Війна • 16 липня, 00:40 • 113042 перегляди

Всесвітній день енергетичної незалежності, День капібари, День народження футбольного свистка. Що ще можна відзначити 10 липня

У Всесвітній день енергетичної незалежності в усьому світі проводяться різноманітні заходи, спрямовані на перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова, сонячна, гідроелектрична, ядерна та геотермальна енергія.

УНН Lite • 10 липня, 03:11 • 121230 перегляди

Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру.

Політика • 25 червня, 13:30 • 20671 перегляди

Африка, Азія, Південна Америка є частиною зусиль, щоб підштовхнути рф до перемовин – Кулеба

Мирний саміт за участю країн Африки, Азії та Латинської Америки спростував російську дезінформацію про те, що Україну підтримує тільки захід, оскільки вони об'єднали зусилля, щоб підштовхнути росію до переговорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Війна • 19 червня, 16:24 • 22998 перегляди

Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року

Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.

Суспільство • 13 травня, 12:27 • 15458 перегляди

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Новини Світу • 6 травня, 15:01 • 34626 перегляди

Всесвітній день ягуара, Міжнародний день шпильки, День братів та сестер. Що ще можна відзначити 10 квітня

Сьогодні, 10 квітня, усі зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня ягуара. За оцінками вчених, нині у дикій природі нараховується не більше 150 тисяч особин ягуарів.

УНН Lite • 10 квітня, 03:11 • 33709 перегляди

Вчені знайшли в Амазонці череп величезного стародавнього дельфіна

Вчені виявили скам'янілий череп 3,5-метрового гігантського річкового дельфіна, який мешкав у річках Перу 16 мільйонів років тому, підкресливши ризики, з якими стикаються річкові дельфіни, що залишилися у світі сьогодні.

Новини Світу • 20 березня, 22:26 • 29731 перегляди

Олімпіада-2024: збірна України потрапила до четвертого кошика й очікує на жеребкування

Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.

Спорт • 16 березня, 18:56 • 40151 перегляди

Науковці виявили новий вид амазонської анаконди - найбільшої змії у світі

Дослідники відкрили новий вид амазонської анаконди в Еквадорі, який відокремився від свого найближчого родича 10 мільйонів років тому, але досі виглядає майже ідентично.

Новини Світу • 3 березня, 07:05 • 205610 перегляди

Президент Аргентини обіцяє платформу підтримки України в Латинській Америці

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести латиноамериканський саміт у 2024 році, щоб підтримати Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.

Політика • 29 лютого, 07:55 • 26961 перегляди

Дослідники розкрили таємниці вірусів віспи і сподіваються на успіх майбутньої терапії

Дослідники розкрили секрети архітектури вірусу віспи за допомогою кріоелектронної мікроскопії та молекулярного моделювання, знайшовши ключовий білок A10, який визначає структуру вірусного ядра, і сподіваючись, що це допоможе в майбутньому в розробці противірусних методів лікування.

Здоров'я • 6 лютого, 04:15 • 24936 перегляди

Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв

Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують у Чилі, зросла до 112, а 200 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Новини Світу • 5 лютого, 07:51 • 36025 перегляди