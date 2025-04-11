Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Пасажири Ocean Explorer пережили екстрим, потрапивши у шторм у протоці Дрейка. Гігантські хвилі розбивалися об вікна, але відповідальна за експедицію компанія "гарантувала" безпеку.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
Україна готова прийняти військовий контингент, але є розбіжності з партнерами щодо чисельності. Зеленський бачить союз Європи та США у гарантіях безпеки.
У Нижньодністровському нацпарку зафіксували близько 100 нутрій, що втекли з домогосподарств. Науковці досліджують вплив цих тварин на місцеву фауну та просять відвідувачів повідомляти про нові зустрічі.
Єврокомісія має намір реструктуризувати багатомільярдну зовнішню допомогу для кращого узгодження з політичними інтересами. Блок прагне зміцнити альянси та забезпечити стратегічні інтереси в умовах складного міжнародного середовища.
Вчені зі США та Чилі виявили новий вид амфіподи Dulcibella camanchaca в Атакамській западині. Хижак розміром 4 см полює на менших амфіпод та є першим активним хижаком, знайденим на такій глибині.
На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.
У супермаркетах Північного Рейну-Вестфалії знайшли 95 кг кокаїну в коробках з бананами з Південної Америки. Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 7 млн євро.
Ареалом проживання броненосців є Південна Америка. Вважається, що ці тварини жили ще за часів динозаврів, їх пращурами були гліптодонти. Броненосці - це єдині ссавці на планеті, тіло яких повністю вкрито твердим панциром.
На пляжі Флориди знайдено 32 кг кокаїну вартістю понад $1 млн, викинутого ураганом "Деббі". Берегова охорона США повідомила про 25 упаковок наркотиків, виявлених перехожим серед водоростей.
Батьківщиною морських свинок є Анди. Тривалий час морські свинки для деяких корінних народів Південної Америки були свійськими тваринами, а з їхнього м’яса готували різноманітні страви.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.
У Всесвітній день енергетичної незалежності в усьому світі проводяться різноманітні заходи, спрямовані на перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова, сонячна, гідроелектрична, ядерна та геотермальна енергія.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Гаяна приєдналася до комюніке Саміту миру.
Мирний саміт за участю країн Африки, Азії та Латинської Америки спростував російську дезінформацію про те, що Україну підтримує тільки захід, оскільки вони об'єднали зусилля, щоб підштовхнути росію до переговорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.
За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.
Сьогодні, 10 квітня, усі зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня ягуара. За оцінками вчених, нині у дикій природі нараховується не більше 150 тисяч особин ягуарів.
Вчені виявили скам'янілий череп 3,5-метрового гігантського річкового дельфіна, який мешкав у річках Перу 16 мільйонів років тому, підкресливши ризики, з якими стикаються річкові дельфіни, що залишилися у світі сьогодні.
Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.
Дослідники відкрили новий вид амазонської анаконди в Еквадорі, який відокремився від свого найближчого родича 10 мільйонів років тому, але досі виглядає майже ідентично.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести латиноамериканський саміт у 2024 році, щоб підтримати Україну, яка веде боротьбу проти російської агресії.
Дослідники розкрили секрети архітектури вірусу віспи за допомогою кріоелектронної мікроскопії та молекулярного моделювання, знайшовши ключовий білок A10, який визначає структуру вірусного ядра, і сподіваючись, що це допоможе в майбутньому в розробці противірусних методів лікування.
Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують у Чилі, зросла до 112, а 200 людей досі вважаються зниклими безвісти.