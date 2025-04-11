Південна Америка

Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року

Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.