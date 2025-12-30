$42.220.15
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Новий рік на планеті триває майже добу, починаючи з островів Лайн у Тихому океані та закінчуючи Самоа. Дізнайтеся точний час зустрічі 2026 року в різних країнах світу за київським часом.

Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
Фото: freepik

Новорічна ніч на планеті триває майже добу. Першими Новий рік зустрічають мешканці островів Лайн у Тихому океані, а останніми - жителі Самоа. УНН зібрали для вас підбірку про те, коли саме різні країни світу перейдуть у новий 2026 рік.

Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):

  • 12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії;
    • 13:00 31 грудня – Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида;
      • 14:30-15:00 31 грудня – Австралія;
        • 17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна Корея;
          • 18:00 31 грудня – Китай;
            • 19:00 31 грудня – Індонезія;
              • 20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка;
                • 20:15 31 грудня – Непал;
                  • 20:30 31 грудня – Індія;
                    • 21:00 31 грудня – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан;
                      • 21:30 31 грудня – Афганістан;
                        • 22:00 31 грудня – Вірменія, Азербайджан, Грузія;
                          • 23:00 31 грудня – росія, білорусь;
                            • 00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія;
                              • 01:00 1 січня – Центральна та Західна Європа, частина Африки;
                                • 02:00 1 січня – Велика Британія, Португалія;
                                  • 04:00 1 січня – Бразилія;
                                    • 05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки;
                                      • 07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

                                        Алла Кіосак

