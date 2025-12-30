Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
Київ • УНН
Новий рік на планеті триває майже добу, починаючи з островів Лайн у Тихому океані та закінчуючи Самоа. Дізнайтеся точний час зустрічі 2026 року в різних країнах світу за київським часом.
Фото: freepik
Новорічна ніч на планеті триває майже добу. Першими Новий рік зустрічають мешканці островів Лайн у Тихому океані, а останніми - жителі Самоа. УНН зібрали для вас підбірку про те, коли саме різні країни світу перейдуть у новий 2026 рік.
Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):
- 12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії;
- 13:00 31 грудня – Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида;
- 14:30-15:00 31 грудня – Австралія;
- 17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна
Корея;
- 18:00 31 грудня – Китай;
- 19:00 31 грудня – Індонезія;
- 20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка;
- 20:15 31 грудня – Непал;
- 20:30 31 грудня – Індія;
- 21:00 31 грудня – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан,
Туркменістан;
- 21:30 31 грудня – Афганістан;
- 22:00 31 грудня – Вірменія, Азербайджан, Грузія;
- 23:00 31 грудня – росія, білорусь;
- 00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія;
- 01:00 1 січня – Центральна та Західна Європа, частина
Африки;
- 02:00 1 січня – Велика Британія, Португалія;
- 04:00 1 січня – Бразилія;
- 05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки;
- 07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада
(Оттава).
