Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.
Гендиректор Shopify заявив, що компанія не буде розширювати штат, поки не буде доведено, що ШІ не може виконати необхідну роботу. Він закликав команди спочатку використовувати ШІ для досягнення результатів.
Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.
Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.
Ліам Муні розробив капелюхи з написом "Канада не продається" у відповідь на погрози Трампа щодо мит. Головний убір став вірусним після того, як його одягнув прем'єр Онтаріо на зустрічі з Трюдо.
Канада підготувала проєкт списку американських товарів на $105 млрд для введення мит у відповідь на можливі санкції Трампа. 12 з 13 провінцій підтримали спільну стратегію протидії американському протекціонізму.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.
Канада розширила заборону на 324 моделі вогнепальної зброї та розглядає можливість їх передачі Україні. Київ вже висловив зацікавленість у такій підтримці для боротьби з російською агресією.
Уряд Канади оголосить про зниження імміграційних цілей. До 2027 року планується скоротити кількість нових постійних жителів до 365 000, а тимчасових - приблизно на 30 000 до 2025 року.
Канада звинуватила Індію у причетності до вбивства сикхського сепаратиста на своїй території. У відповідь обидві країни вислали по 6 дипломатів, що призвело до погіршення відносин.
Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо України, попри відсутність згадки про Статут ООН. Країна вважає ініціативу важливою альтернативою войовничим промовам в ООН.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував, що новий пакт між Росією і Північною Кореєю демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами, підкреслюючи важливість єдності між демократіями.
Постійні спроби Китаю втрутитися в канадські вибори можуть підірвати демократичний процес та інститути країни, йдеться у звіті канадського шпигунського агентства CSIS.
Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.
Канада запроваджує нові санкції проти 21 особи в Білорусі за придушення протестів і порушення прав людини після президентських виборів 2020 року.
19-річний студент вбив 6 громадян Шрі-Ланки, в тому числі 4 дітей і 2 дорослих, у результаті ножового поранення в їхньому будинку в Оттаві, Канада.
Канада і Туреччина досягли домовленості про відновлення канадського експорту компонентів для безпілотників до Туреччини в обмін на більшу прозорість їх використання. Це сталося після того, як Анкара завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.