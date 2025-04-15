Канада відновлює експорт зброї до Туреччини після того, як Анкара підтримала вступ Швеції до НАТО

Канада і Туреччина досягли домовленості про відновлення канадського експорту компонентів для безпілотників до Туреччини в обмін на більшу прозорість їх використання. Це сталося після того, як Анкара завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.