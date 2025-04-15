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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2258 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.

Новини Світу • 9 квітня, 00:48 • 6371 перегляди

Провідна платформа для онлайн-торгівлі не збирається наймати нових працівників без перевірки, що ШІ не впорається сам

Гендиректор Shopify заявив, що компанія не буде розширювати штат, поки не буде доведено, що ШІ не може виконати необхідну роботу. Він закликав команди спочатку використовувати ШІ для досягнення результатів.

Економіка • 8 квітня, 07:19 • 15678 перегляди

Канада і Мексика обговорили відповідь на можливі мита США

Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.

Новини Світу • 1 квітня, 22:12 • 8093 перегляди

Марк Карні 14 березня складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади: подробиці

Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.

Політика • 13 березня, 01:47 • 13706 перегляди

"Канада не продається": підприємець створив капелюхи у відповідь на погрози Трампа

Ліам Муні розробив капелюхи з написом "Канада не продається" у відповідь на погрози Трампа щодо мит. Головний убір став вірусним після того, як його одягнув прем'єр Онтаріо на зустрічі з Трюдо.

Новини Світу • 24 січня, 12:42 • 25529 перегляди

Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму 105 млрд доларів - Bloomberg

Канада підготувала проєкт списку американських товарів на $105 млрд для введення мит у відповідь на можливі санкції Трампа. 12 з 13 провінцій підтримали спільну стратегію протидії американському протекціонізму.

Новини Світу • 16 січня, 03:26 • 79597 перегляди

Джастін Трюдо оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.

Новини Світу • 6 січня, 16:12 • 23296 перегляди

Канада може передати Україні зброю, яку заборонила для цивільного використання

Канада розширила заборону на 324 моделі вогнепальної зброї та розглядає можливість їх передачі Україні. Київ вже висловив зацікавленість у такій підтримці для боротьби з російською агресією.

Новини Світу • 6 грудня, 20:45 • 25831 перегляди

У Канаді готують план зі скорочення кількості постійних іммігрантів у країні

Уряд Канади оголосить про зниження імміграційних цілей. До 2027 року планується скоротити кількість нових постійних жителів до 365 000, а тимчасових - приблизно на 30 000 до 2025 року.

Новини Світу • 24 жовтня, 06:59 • 15978 перегляди

Масштабні суперечки між Канадою та Індією: країни висилають дипломатів через вбивство сикхського сепаратиста у 2023 році

Канада звинуватила Індію у причетності до вбивства сикхського сепаратиста на своїй території. У відповідь обидві країни вислали по 6 дипломатів, що призвело до погіршення відносин.

Новини Світу • 15 жовтня, 08:57 • 11752 перегляди

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо війни в Україні

Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо України, попри відсутність згадки про Статут ООН. Країна вважає ініціативу важливою альтернативою войовничим промовам в ООН.

Війна • 28 вересня, 20:06 • 32203 перегляди

Генсек НАТО прокоментував пакт Москви та Пхеньяна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував, що новий пакт між Росією і Північною Кореєю демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами, підкреслюючи важливість єдності між демократіями.

Політика • 20 червня, 00:17 • 113674 перегляди

Канадські спецслужби виявили спроби КНР втрутитися у вибори в країні

Постійні спроби Китаю втрутитися в канадські вибори можуть підірвати демократичний процес та інститути країни, йдеться у звіті канадського шпигунського агентства CSIS.

Новини Світу • 8 травня, 18:01 • 23838 перегляди

Громадяни Індії звинувачуються у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді

Троє громадян Індії були заарештовані і звинувачені у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило серйозний дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Політика • 4 травня, 01:40 • 26802 перегляди

Канада слідом за США наклала нові санкції проти Білорусі

Канада запроваджує нові санкції проти 21 особи в Білорусі за придушення протестів і порушення прав людини після президентських виборів 2020 року.

Суспільство • 15 квітня, 22:06 • 24400 перегляди

Студент з Оттави зарізав 6 людей, в тому числі 4 дітей

19-річний студент вбив 6 громадян Шрі-Ланки, в тому числі 4 дітей і 2 дорослих, у результаті ножового поранення в їхньому будинку в Оттаві, Канада.

Суспільство • 8 березня, 01:53 • 94880 перегляди

Канада відновлює експорт зброї до Туреччини після того, як Анкара підтримала вступ Швеції до НАТО

Канада і Туреччина досягли домовленості про відновлення канадського експорту компонентів для безпілотників до Туреччини в обмін на більшу прозорість їх використання. Це сталося після того, як Анкара завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Новини Світу • 27 січня, 23:09 • 102614 перегляди