Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову

$44.610.1551.640.11
ukenru
21:56 • 3668 перегляди
Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали
20:30 • 5960 перегляди
Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
3 вересня, 17:40 • 15348 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
3 вересня, 16:08 • 23431 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
3 вересня, 14:33 • 23527 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 21087 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 24962 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 24777 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 23608 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 40567 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.9м/с
81%
749мм
Популярнi новини
Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалихPhotoVideo3 вересня, 14:41 • 4516 перегляди
Другий день сили ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5" - "Флеш"3 вересня, 14:58 • 3466 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto3 вересня, 16:33 • 13213 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 17213 перегляди
В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення3 вересня, 17:38 • 5374 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 17222 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 27708 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 40567 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 40874 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 77871 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto23:07 • 274 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується22:05 • 764 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 32153 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 50172 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 67164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Техніка
Bild

Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Канада готова відновити торговельні переговори зі США за умови стабільної та надійної угоди. Трамп пригрозив Оттаві економічними наслідками.

Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову

Канада готова укласти зі Сполученими Штатами торговельну угоду, яка відповідатиме інтересам обох країн, однак вона повинна бути стабільною та надійною. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Карні наголосив, що Оттава готова повернутися за стіл переговорів, щойно до цього будуть готові США.

Угода, яка відповідає інтересам канадських працівників, сімей та бізнесу, також відповідає інтересам американських сімей, американського бізнесу та американських споживачів. Ми готові сісти за стіл переговорів і укласти цю угоду, коли американці будуть готові

– заявив Карні.

Канадський прем'єр припустив, що останнім часом американська сторона пом'якшила деякі свої вимоги. За його словами, раніше США наполягали на низці питань, які залишалися предметом суперечок до останніх годин переговорів, що зірвалися у серпні.

Трамп закликав канадські компанії негайно переносити бізнес до США30.08.26, 23:58 • 7520 переглядiв

Невдовзі після заяви Карні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що канадським політикам невигідно робити його "ворогом". Він також пригрозив Канаді серйозними економічними наслідками у разі такого протистояння.

Колишній торговий переговірник Канади прогнозує нове загострення відносин зі США27.08.26, 02:55 • 4498 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Truth Social
Марк Карні
Оттава
Reuters
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки