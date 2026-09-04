Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову
Київ • УНН
Канада готова відновити торговельні переговори зі США за умови стабільної та надійної угоди. Трамп пригрозив Оттаві економічними наслідками.
Канада готова укласти зі Сполученими Штатами торговельну угоду, яка відповідатиме інтересам обох країн, однак вона повинна бути стабільною та надійною. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Карні наголосив, що Оттава готова повернутися за стіл переговорів, щойно до цього будуть готові США.
Угода, яка відповідає інтересам канадських працівників, сімей та бізнесу, також відповідає інтересам американських сімей, американського бізнесу та американських споживачів. Ми готові сісти за стіл переговорів і укласти цю угоду, коли американці будуть готові
Канадський прем'єр припустив, що останнім часом американська сторона пом'якшила деякі свої вимоги. За його словами, раніше США наполягали на низці питань, які залишалися предметом суперечок до останніх годин переговорів, що зірвалися у серпні.
Трамп закликав канадські компанії негайно переносити бізнес до США30.08.26, 23:58 • 7520 переглядiв
Невдовзі після заяви Карні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що канадським політикам невигідно робити його "ворогом". Він також пригрозив Канаді серйозними економічними наслідками у разі такого протистояння.
Колишній торговий переговірник Канади прогнозує нове загострення відносин зі США27.08.26, 02:55 • 4498 переглядiв