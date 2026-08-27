Колишній торговий переговірник Канади прогнозує нове загострення відносин зі США
Київ • УНН
Стів Верхель прогнозує подальше погіршення відносин Канади та США після провалу переговорів і нових 50% тарифів Вашингтона. Переговори можуть відновитися згодом.
Відносини між Канадою та США, ймовірно, стануть ще складнішими після провалу торговельних переговорів і запровадження нових американських тарифів. Про це заявив колишній головний торговельний переговірник Канади Стів Верхель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За його словами, двостороннім відносинам уже завдано шкоди, а для їхнього відновлення знадобиться час.
Ми переживаємо складний період у відносинах між Канадою та США, і я думаю, що вони, ймовірно, стануть ще складнішими, перш ніж почнуть покращуватися
Чому переговори провалилися
Напруженість між країнами посилилася після того, як минулого тижня сторони не змогли укласти тимчасову торговельну угоду. Після цього адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила новий пакет 50% тарифів, а уряд прем'єр-міністра Канади Марка Карні оголосив про заходи у відповідь.
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Верхель заявив, що сторони були близькими до угоди, однак США запропонували умови, які зробили її неприйнятною для Канади. Зокрема, Вашингтон вимагав виключити алюмінієві вироби та середні й важкі вантажівки зі зниження тарифів, а також наполягав на митах Канади на сталь та алюміній з інших країн.
За його словами, американська сторона також не погоджувалася на обмеження щодо можливого запровадження нових тарифів у майбутньому.
Я не думаю, що в Канади був інший вибір, окрім як відхилити те, що було на столі переговорів на той момент
Він припустив, що переговори можуть відновитися після певної паузи, зокрема під час офіційного перегляду торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою. Верхель також заявив, що посилення критики тарифної політики Трампа з боку інших країн може згодом покращити позицію Канади на переговорах.
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