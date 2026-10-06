Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну
Київ • УНН
Швеція замінить Нідерланди й розгорне в Польщі системи Patriot та близько 100 військових. Мета — захист логістичного хабу НАТО.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у вівторок, що країна розмістить системи протиповітряної оборони Patriot у східній Польщі, щоб допомогти захистити логістичний хаб НАТО, через який здійснюються поставки зброї в Україну, передає УНН.
Деталі
Швеція замінить нідерландський підрозділ, що забезпечує роботу систем Patriot; операція розпочнеться в грудні. За повідомленням уряду, буде задіяно близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.
Минулого тижня Швеція оголосила про перекидання до Польщі винищувачів Gripen у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору.
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"Мета як розгортання літаків Gripen, так і розміщення систем Patriot — захист логістичного хабу НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту", — зазначив Крістерссон.
Швеція не розголошує, скільки саме установок Patriot буде відправлено до Польщі.
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