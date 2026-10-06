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Saab JAS 39 Gripen

Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну

Київ • УНН

 • 6002 перегляди

Швеція замінить Нідерланди й розгорне в Польщі системи Patriot та близько 100 військових. Мета — захист логістичного хабу НАТО.

Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну
Фото: polskieradio

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у вівторок, що країна розмістить системи протиповітряної оборони Patriot у східній Польщі, щоб допомогти захистити логістичний хаб НАТО, через який здійснюються поставки зброї в Україну, передає УНН.

Деталі

Швеція замінить нідерландський підрозділ, що забезпечує роботу систем Patriot; операція розпочнеться в грудні. За повідомленням уряду, буде задіяно близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.

Минулого тижня Швеція оголосила про перекидання до Польщі винищувачів Gripen у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

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"Мета як розгортання літаків Gripen, так і розміщення систем Patriot — захист логістичного хабу НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту", ​​— зазначив Крістерссон.

Швеція не розголошує, скільки саме установок Patriot буде відправлено до Польщі.

Додамо

Минулого місяця прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, посилаючись на неназвані розвідувальні служби, заявив, що росія планує здійснити "гібридні" атаки з використанням безпілотників і ракет проти країн, які підтримують Україну.

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російський диктатор володимир путін минулого тижня заявив, що росія "не має наміру ні на кого нападати... але якщо ми зазнаємо агресії, у нас не буде іншого вибору, окрім як відповісти".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
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Володимир Путін
Ульф Крістерссон
Saab JAS 39 Gripen
НАТО
MIM-104 Patriot
Швеція
Нідерланди
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Україна
Польща