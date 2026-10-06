рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму

Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну

Ексклюзив

Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі

Ексклюзив

Тест для НАТО та “маленька перемога” - чи розпочне росія новий конфлікт у Балтії, і чи готовий Альянс до відсічі

Українців лякають добовими відключеннями та дефіцитом пального - у РНБО відповіли, чи варто панікувати

Зеленський: розвідка повідомила про підготовку росіян до масованого удару, готуємо протидію

Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили за дослідження нейтрино і внесок в IceCube

В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

Ексклюзив