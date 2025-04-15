Нідерланди

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1420 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27424 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158048 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137123 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140164 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135383 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135310 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196555 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77634 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164698 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16344 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26084 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56964 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66125 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8360 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13468 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15347 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110986 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112528 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Нідерланди

Новини по темi

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4386 перегляди

Голова МЗС Нідерландів прибув з візитом до України

Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.

Політика • 12 квітня, 07:34 • 4261 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8529 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6170 перегляди

Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10368 перегляди

Колишнього Генпрокурора Костіна призначили послом в Нідерландах

Андрій Костін, нещодавно звільнений з посади Генпрокурора, став послом України в Нідерландах. Він також буде представником України в Організації по забороні хімічної зброї.

Політика • 7 квітня, 18:15 • 10686 перегляди

ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні проекту "стіна безпілотників" для захисту своїх кордонів

Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.

Новини Світу • 7 квітня, 11:46 • 9194 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172443 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.

Економіка • 2 квітня, 18:45 • 13588 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.

Кримінал та НП • 1 квітня, 17:04 • 27977 перегляди

Нідерланди виділяють Україні 2 мільярди євро: 500 мільйонів на дрони

Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.

Новини Світу • 31 березня, 23:10 • 12322 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.

Війна • 31 березня, 13:53 • 33377 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Речник МЗС повідомив, що посольство України співпрацює з правоохоронцями Нідерландів для з'ясування обставин нападу, в якому підозрюється 30-річний українець з Донецької області.

Кримінал та НП • 29 березня, 16:38 • 349816 перегляди

У МОЗ повідомили, на якому етапі погодження нового методу протезування

В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.

Здоров'я • 28 березня, 14:38 • 26988 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30751 перегляди

Кількість смертей від ВІЛ у світі може зрости на 3 мільйони через скорочення іноземної допомоги - дослідження

Західні уряди скорочують іноземну допомогу, що може призвести до збільшення кількості інфікованих ВІЛ на 10 мільйонів та майже 3 мільйонів смертей до кінця десятиліття.

Здоров'я • 28 березня, 00:51 • 21767 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

Ножовий напад в Амстердамі: у поліції повідомили про п’ятьох постраждалих

В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Нападника затримано, мотиви злочину невідомі.

Новини Світу • 27 березня, 18:33 • 24026 перегляди

У Гаазі стартували переговори щодо створення Комісії з розгляду заяв для України

У Гаазі відбулося перше засідання комітету щодо створення Комісії з розгляду заяв для України. Україна вимагає компенсацію збитків від рф з 2014 року на суму понад 1 трлн дол.

Війна • 26 березня, 22:38 • 18017 перегляди

ЄС пропонує нові умови заповнення газових сховищ до 2026 року

Країни ЄС зможуть відхилятися від цільового показника заповнення газосховищ на 90% на 5%, якщо ринкові умови несприятливі. Остаточні правила зберігання газу на 2026 і 2027 роки узгоджуються.

Економіка • 24 березня, 16:09 • 12803 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Частину заявок зимової єПідтримки опрацюють до кінця квітня: уряд вже завершив виплати

Українці отримали 703 млн гривень допомоги в рамках Зимової єПідтримки. Близько 60% коштів витрачено на комунальні послуги, заявки через Укрпошту опрацюють до кінця квітня.

Економіка • 24 березня, 10:06 • 34447 перегляди

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро

Нідерланди внесуть 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на ремонтну кампанію та підготовку до опалювального сезону.

Економіка • 22 березня, 13:54 • 56284 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 19001 перегляди

У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку через переповнені притулки

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

Суспільство • 19 березня, 14:19 • 42755 перегляди

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.

Війна • 18 березня, 09:47 • 101254 перегляди

Що найбільше експортували з України цього року - відповідь митників

Найбільше кукурудзи експортовано до Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту та Нідерландів. Кукурудза склала 16% від загального експорту України.

Економіка • 18 березня, 09:06 • 34288 перегляди

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

Дік Схоф заявив про важливість тиску на росію для укладення перемир'я з Україною. Він підкреслив необхідність переговорів після зустрічі лідерів щодо України.

Війна • 15 березня, 14:28 • 17182 перегляди

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 15882 перегляди

Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн євро

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро. Також фінський уряд запустив програму на 660 млн євро для закупівлі обладнання.

Війна • 13 березня, 12:29 • 17091 перегляди