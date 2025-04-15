Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
Андрій Костін, нещодавно звільнений з посади Генпрокурора, став послом України в Нідерландах. Він також буде представником України в Організації по забороні хімічної зброї.
Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.
30-річного українця підозрюють у скоєнні ножових поранень біля площі Дам в Амстердамі. Його підозрюють у замаху на вбивство з терористичним умислом.
Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.
Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.
Речник МЗС повідомив, що посольство України співпрацює з правоохоронцями Нідерландів для з'ясування обставин нападу, в якому підозрюється 30-річний українець з Донецької області.
В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
Західні уряди скорочують іноземну допомогу, що може призвести до збільшення кількості інфікованих ВІЛ на 10 мільйонів та майже 3 мільйонів смертей до кінця десятиліття.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
В Амстердамі 27 березня стався ножовий напад, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Нападника затримано, мотиви злочину невідомі.
У Гаазі відбулося перше засідання комітету щодо створення Комісії з розгляду заяв для України. Україна вимагає компенсацію збитків від рф з 2014 року на суму понад 1 трлн дол.
Країни ЄС зможуть відхилятися від цільового показника заповнення газосховищ на 90% на 5%, якщо ринкові умови несприятливі. Остаточні правила зберігання газу на 2026 і 2027 роки узгоджуються.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Українці отримали 703 млн гривень допомоги в рамках Зимової єПідтримки. Близько 60% коштів витрачено на комунальні послуги, заявки через Укрпошту опрацюють до кінця квітня.
Нідерланди внесуть 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на ремонтну кампанію та підготовку до опалювального сезону.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
Україна та ще сім країн подали скаргу в ООН через збої супутникового зв'язку, в яких підозрюють росію. Збої впливають на телебачення, авіацію та судноплавство.
Найбільше кукурудзи експортовано до Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту та Нідерландів. Кукурудза склала 16% від загального експорту України.
Дік Схоф заявив про важливість тиску на росію для укладення перемир'я з Україною. Він підкреслив необхідність переговорів після зустрічі лідерів щодо України.
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро. Також фінський уряд запустив програму на 660 млн євро для закупівлі обладнання.