Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітом
Київ • УНН
Шостий сезон Pentulive цілодобово показує життя собаки та шістьох цуценят. За два тижні проєкт переглянули 1,85 мільйона унікальних глядачів.
Цілодобове фінське телешоу, повністю присвячене життю собаки та її шістьох новонароджених цуценят, збирає мільйони глядачів і стало справжнім хітом, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Окрім цілодобової веб-камери, проєкт "Pentulive" ("Цуценята в прямому ефірі") включає вечірні чати з заводчиком, подкаст, а також систему миттєвих сповіщень. Протягом восьми тижнів підписники отримують оновлення про життя цуценят: від моменту народження до зважування та першої стрижки кігтів.
Це вже шостий сезон популярного шоу від телерадіокомпанії Yle; воно стало черговим прикладом скандинавського культурного феномену, відомого як "повільне телебачення" (slow TV).
Цей тренд зародився в Норвегії у 2009 році з проєкту "Bergensbanen" — семигодинної трансляції поїздки потягом на каналі NRK. Згодом у Швеції з’явилося шоу "Den stora älgvandringen" ("Велика міграція лосів") на каналі SVT: у ньому без жодних коментарів показують лосів із півночі країни, які вирушають у свою щорічну подорож до літніх пасовищ.
"Pentulive" вже давно викликає інтерес за межами Фінляндії, а цього року шоу транслюють і у Швеції (під назвою "Valparna live"). Нещодавно компанія Yle повідомила, що продала формат телемовнику в Нідерландах.
Вілле Алійокі, керівник редакції документальних та пізнавальних програм Yle, зазначає: "У цьому є певна магія — те, чого людям часто бракує в нашому світі, який часом буває доволі похмурим".
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19.10.26, 20:50 • 43849 переглядiв
У суботу цуценятам породи лаготто-романьйоло — чотирьом хлопчикам і двом дівчаткам — виповниться два тижні. З цієї нагоди відбудеться офіційне надання імен, обраних глядачами шляхом голосування. Серед варіантів — Марта, Тімо, Ронья та Данте.
Photograph: Julia Kiiskinen/Yle/AP
У середині грудня цуценята покинуть свою матір Гілкку й переїдуть до нових родин.
За даними Yle, нинішній сезон "Pentulive" має всі шанси побити попередні рекорди переглядів. Лише за перші два тижні трансляцію дивилися понад 1 мільйон годин, а загальна кількість унікальних глядачів, які стежили за різними матеріалами проєкту, сягнула 1,85 мільйона.
Шанувальники кажуть, що спостереження за цуценятами допомагає відволіктися від роботи, а також дарує розраду в моменти стресу, самотності чи хвороби. Пірйо Коскінен, наукова журналістка, яка розробила концепцію проєкту "Pentulive" (пряма трансляція життя цуценят), щоб розповісти глядачам про новітні дослідження собак і важливість перших тижнів їхнього життя, зазначила, що це шоу дарує "порятунок від жахливих подій, що відбуваються у світі".
Вона каже: "Війни, бомбардування, зміна клімату, втрата природного середовища існування — усе це викликає в нас тривогу. А спостереження за собачою родиною дозволяє хоча б на мить відволіктися від цього".
За її словами, спостерігати за тим, як мама-собака та заводчик піклуються про цуценят — це ніби бачити "нескінченний цикл любові й турботи".
"Це справжнє життя, ми торкаємося самих його основ: дива народження, росту й розвитку. Так зворушливо бачити, як цуценята розплющують очі й роблять свої перші незграбні кроки — і все це відбувається просто зараз. Це приносить нам радість, а протягом восьми тижнів дарує ще й чимало кумедних моментів".