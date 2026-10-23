Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітом

Photograph: Julia Kiiskinen/Yle/AP

Цілодобове фінське телешоу, повністю присвячене життю собаки та її шістьох новонароджених цуценят, збирає мільйони глядачів і стало справжнім хітом, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Окрім цілодобової веб-камери, проєкт "Pentulive" ("Цуценята в прямому ефірі") включає вечірні чати з заводчиком, подкаст, а також систему миттєвих сповіщень. Протягом восьми тижнів підписники отримують оновлення про життя цуценят: від моменту народження до зважування та першої стрижки кігтів.

Це вже шостий сезон популярного шоу від телерадіокомпанії Yle; воно стало черговим прикладом скандинавського культурного феномену, відомого як "повільне телебачення" (slow TV).

Цей тренд зародився в Норвегії у 2009 році з проєкту "Bergensbanen" — семигодинної трансляції поїздки потягом на каналі NRK. Згодом у Швеції з’явилося шоу "Den stora älgvandringen" ("Велика міграція лосів") на каналі SVT: у ньому без жодних коментарів показують лосів із півночі країни, які вирушають у свою щорічну подорож до літніх пасовищ.

"Pentulive" вже давно викликає інтерес за межами Фінляндії, а цього року шоу транслюють і у Швеції (під назвою "Valparna live"). Нещодавно компанія Yle повідомила, що продала формат телемовнику в Нідерландах.

Вілле Алійокі, керівник редакції документальних та пізнавальних програм Yle, зазначає: "У цьому є певна магія — те, чого людям часто бракує в нашому світі, який часом буває доволі похмурим".

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У суботу цуценятам породи лаготто-романьйоло — чотирьом хлопчикам і двом дівчаткам — виповниться два тижні. З цієї нагоди відбудеться офіційне надання імен, обраних глядачами шляхом голосування. Серед варіантів — Марта, Тімо, Ронья та Данте.

Photograph: Julia Kiiskinen/Yle/AP

У середині грудня цуценята покинуть свою матір Гілкку й переїдуть до нових родин.

За даними Yle, нинішній сезон "Pentulive" має всі шанси побити попередні рекорди переглядів. Лише за перші два тижні трансляцію дивилися понад 1 мільйон годин, а загальна кількість унікальних глядачів, які стежили за різними матеріалами проєкту, сягнула 1,85 мільйона.

Шанувальники кажуть, що спостереження за цуценятами допомагає відволіктися від роботи, а також дарує розраду в моменти стресу, самотності чи хвороби. Пірйо Коскінен, наукова журналістка, яка розробила концепцію проєкту "Pentulive" (пряма трансляція життя цуценят), щоб розповісти глядачам про новітні дослідження собак і важливість перших тижнів їхнього життя, зазначила, що це шоу дарує "порятунок від жахливих подій, що відбуваються у світі".

Вона каже: "Війни, бомбардування, зміна клімату, втрата природного середовища існування — усе це викликає в нас тривогу. А спостереження за собачою родиною дозволяє хоча б на мить відволіктися від цього".

За її словами, спостерігати за тим, як мама-собака та заводчик піклуються про цуценят — це ніби бачити "нескінченний цикл любові й турботи".

"Це справжнє життя, ми торкаємося самих його основ: дива народження, росту й розвитку. Так зворушливо бачити, як цуценята розплющують очі й роблять свої перші незграбні кроки — і все це відбувається просто зараз. Це приносить нам радість, а протягом восьми тижнів дарує ще й чимало кумедних моментів".