Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитом

Photograph: Julia Kiiskinen/Yle/AP

Финское круглосуточное телешоу, полностью посвящённое жизни собаки и её шестерых новорождённых щенков, собирает миллионы зрителей и стало настоящим хитом, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Помимо круглосуточной веб-камеры, проект "Pentulive" ("Щенки в прямом эфире") включает вечерние чаты с заводчиком, подкаст, а также систему мгновенных уведомлений. В течение восьми недель подписчики получают обновления о жизни щенков: от момента рождения до взвешивания и первой стрижки когтей.

Это уже шестой сезон популярного шоу телерадиокомпании Yle; оно стало очередным примером скандинавского культурного феномена, известного как "медленное телевидение" (slow TV).

Этот тренд зародился в Норвегии в 2009 году с проекта "Bergensbanen" — семичасовой трансляции поездки на поезде на канале NRK. Позже в Швеции появилось шоу "Den stora älgvandringen" ("Великая миграция лосей") на канале SVT: в нём без каких-либо комментариев показывают лосей с севера страны, которые отправляются в своё ежегодное путешествие к летним пастбищам.

"Pentulive" уже давно вызывает интерес за пределами Финляндии, а в этом году шоу транслируют и в Швеции (под названием "Valparna live"). Недавно компания Yle сообщила, что продала формат телерадиовещателю в Нидерландах.

Вилле Алийоки, руководитель редакции документальных и познавательных программ Yle, отмечает: "В этом есть определённая магия — то, чего людям часто не хватает в нашем мире, который порой бывает довольно мрачным".

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В субботу щенкам породы лаготто-романьоло — четырём мальчикам и двум девочкам — исполнится две недели. По этому случаю состоится официальное присвоение имён, выбранных зрителями путём голосования. Среди вариантов — Марта, Тимо, Ронья и Данте.

Photograph: Julia Kiiskinen/Yle/AP

В середине декабря щенки покинут свою мать Гилкку и переедут к новым семьям.

По данным Yle, нынешний сезон "Pentulive" имеет все шансы побить предыдущие рекорды просмотров. Только за первые две недели трансляцию смотрели более 1 миллиона часов, а общее число уникальных зрителей, следивших за различными материалами проекта, достигло 1,85 миллиона.

Поклонники говорят, что наблюдение за щенками помогает отвлечься от работы, а также приносит утешение в моменты стресса, одиночества или болезни. Пирьё Коскінен, научная журналистка, разработавшая концепцию проекта "Pentulive" (прямая трансляция жизни щенков), чтобы рассказать зрителям о новейших исследованиях собак и важности первых недель их жизни, отметила, что это шоу дарит "спасение от ужасных событий, происходящих в мире".

Она говорит: "Войны, бомбардировки, изменение климата, утрата естественной среды обитания — всё это вызывает у нас тревогу. А наблюдение за собачьей семьёй позволяет хотя бы на мгновение отвлечься от этого".

По её словам, наблюдать за тем, как мама-собака и заводчик заботятся о щенках, — это словно видеть "бесконечный цикл любви и заботы".

"Это настоящая жизнь, мы прикасаемся к самой её основе: чуду рождения, роста и развития. Так трогательно видеть, как щенки открывают глаза и делают свои первые неуклюжие шаги — и всё это происходит прямо сейчас. Это приносит нам радость, а в течение восьми недель дарит ещё и немало забавных моментов".