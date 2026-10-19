Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда

В библиотеку в Калифорнии заглянул гость, достойный страниц сказочной книги, — особенно с учетом того, что именно в этот день исполнилось 100 лет со дня появления Винни-Пуха. В помещение вошел черный медведь, который, по сообщениям, полакомился запасами еды для персонала и не обошел вниманием банку с медом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Как рассказал местному изданию KMPH директор библиотеки Йозеф Бопп, в среду около 6:10 утра — более чем за четыре часа до официального открытия в 10:00 — в филиал библиотечной системы округа Моно в городе Маммот-Лейкс забрел черный медведь.

По информации издания, животное добралось до закусок, предназначенных для сотрудников: съело арахисовую пасту, консервированные персики, печенье и банку меда. После этого медведь прогулялся по библиотеке, осмотрел полки с новинками и справочную стойку, а затем самостоятельно вышел на улицу.

В среду управление образования округа Моно опубликовало заявление, к которому добавило видео с камер наблюдения: на нем видно, как медведь ходит по библиотеке, обнюхивая книги, стул и пол.

"Сегодня утром, еще до того, как двери библиотеки в Маммот-Лейкс открылись для посетителей, к нам заглянул особый гость, — говорится в сообщении. — Можно предположить, что этот новый "медвежий" читатель искал экземпляр "Винни-Пуха" — книги, которая вышла ровно 100 лет назад!"

Бопп также решил напомнить неожиданному гостю о правилах: "Хотя мы всегда рады заядлым читателям и понимаем, насколько важна эта столетняя годовщина, вынуждены напомнить посетителям — а особенно нашим медведям, — что еда не относится к библиотечному фонду".

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Книга "Винни-Пух", написанная А. А. Милном и проиллюстрированная Э. Г. Шепардом, рассказывает о приключениях одноименного антропоморфного медвежонка — большого любителя меда, который сам о себе говорил, что у него "в голове очень мало ума". Вместе с друзьями — Пятачком, Тигрой, Иа-Иа, Кроликом, Совой, Кенгой и Крошкой Ру — он живет в Стоакровом лесу.

В основе сюжета — игрушечный медвежонок сына Милна, Кристофера Робина, а также реальная черная медведица по имени Виннипег, которая жила в Лондонском зоопарке. Эта книга и три ее продолжения остаются любимыми произведениями детства для многих поколений. Многие также впервые познакомились с Винни-Пухом и его друзьями, когда компания "Уолт Дисней" (The Walt Disney Company) адаптировала произведения Милна для кино и телевидения.

По случаю 100-летия оригинальной книги о Винни-Пухе публичные библиотеки округа Моно предложили местным жителям посетить любой из семи филиалов, чтобы взять почитать классическое произведение Милна или другие книги, посвященные медведям. Библиотечная сеть насчитывает более 180 000 печатных изданий, а также предлагает дополнительные онлайн-ресурсы.

Несмотря на то что эта встреча напоминала сцену из сказки, представители власти напомнили жителям: черные медведи — это дикие животные, к которым ни в коем случае нельзя приближаться или кормить их.

Также они призвали людей пользоваться мусорными контейнерами, защищенными от медведей, и держать двери и окна автомобилей закрытыми.