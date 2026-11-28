Герцогиня Сассекская Меган выпустила адвент-календарь за 112 фунтов стерлингов (148 долларов США) с запиской с призывом "наслаждаться" ("enjoy"). Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

Упакованный в элегантную фирменную подарочную коробку с магнитной застежкой, праздничный продукт от Meghan's As Ever обещает "волшебное празднование сезона", внутри которого находятся 24 миниатюрные шоколадные конфеты ручной работы за дверцами с золотыми номерами.

Адвент-календарь был выпущен ограниченным тиражом совместно с лос-анджелесской кондитерской компанией Compartes.

Упаковка обернута тонкой бумагой и проложена черной зигзагообразной рваной бумагой.

Предупредительная этикетка, написанная декоративным шрифтом, рекомендует получателям "открывать с осторожностью".

На календаре изображена бывшая резиденция герцогини в Монтесито, которую она и ее семья оставили в августе, неожиданно вернувшись в Великобританию после шестилетнего отсутствия.

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Принц Арчи и принцесса Лилибет, дети герцогини от ее мужа принца Гарри, с тех пор учатся в британской школе и, по словам Гарри, перенимают британский акцент.

В описании на упаковке говорится, что шоколадные конфеты, призванные "подсластить каждый день", были "с любовью вдохновлены" садом герцогини в Калифорнии.

На коробке написано: "Ассортимент восхитительных угощений с ароматами из коллекции As Ever и изысканным шоколадом из ателье Compartes, объединенных в этом волшебном рождественском адвент-календаре".

Рекламные материалы на сайте As Ever указывали на то, что "вкусы вдохновлены свежими дарами Калифорнии", включая фирменные джемы As Ever из клубники, малины, ежевики и апельсина, шоколад, украшенный цветочной посыпкой, и трюфель из темного шоколадного ганаша от Compartes.

В списке ингредиентов были указаны такие компоненты, как лепестки василька, сушеные розы и гибискус.

Цена составляет 148 долларов США (112 фунтов стерлингов), что примерно равно 4,66 фунта стерлингов (6,10 доллара США) за штуку.

Ранее герцогиня представила продукт в аккаунте As Ever в Instagram, где она улыбалась, открывая дверцу рождественского календаря.

До этого в ее социальных сетях появилось видео, где она управляет гольф-каром вместе с генеральным директором Compartes Джонатаном Грэмом, с подписью "Планирование Рождества в июне".

Впоследствии герцогиня представила подарочные корзины стоимостью до 195 фунтов стерлингов ($255), наполненные продуктами As Ever, такими как варенье, мед, цветочная посыпка и смеси травяного чая.

Выпуск адвент-календаря уже оброс обвинениями из-за ИИ

Как пишет The Telegraph, герцогиню Сассекскую обвинили в использовании искусственного интеллекта для разработки ее адвент-календаря.

На сайте As Ever говорится, что дизайн "завершен с номером обратного отсчета, написанным личной рукой Меган".

"Однако, согласно данным проверки искусственного интеллекта Google, изображения дизайна календаря на веб-сайте имеют отметку SynthID — невидимый водяной знак, размещенный на изображениях, созданных с помощью искусственного интеллекта", — говорится в публикации.

Водяной знак, который впервые обнаружило Mail, был найден на изображениях, обрезанных таким образом, чтобы показать иллюстрацию на календаре. Он невидим для людей, но может быть заметен инструментам искусственного интеллекта.

Другие изображения на веб-сайте, включая "праздничную распродажу" со скидкой, были помечены как созданные с помощью инструментов искусственного интеллекта, отмечает издание.

Герцогиня ранее критиковала влияние искусственного интеллекта на молодежь.

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