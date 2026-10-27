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Меган Маркл готовится вернуться на телевидение — герцогиня может стать ведущей популярного шоу

Киев • УНН

 • 12283 просмотра

Меган Маркл может стать соведущей Junior MasterChef в Австралии. Съёмки сезона планируют на 2027 год, но участие герцогини не подтверждено.

Меган Маркл готовится вернуться на телевидение — герцогиня может стать ведущей популярного шоу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может стать соведущей австралийского кулинарного шоу Junior MasterChef. По предварительной информации, съемки нового сезона запланированы на 2027 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на австралийское издание News.com.au, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что 45-летняя Меган отправится в Австралию на несколько недель в начале или в середине 2027 года. Съемочный процесс, предположительно, пройдет в Мельбурне.

По словам инсайдеров, к герцогине могут присоединиться ее муж принц Гарри и их дети — 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет. Однако окончательного решения относительно семейной поездки пока нет.

Меган Маркл планирует возвращение к телевизионной карьере

Ранее герцогиня уже участвовала в австралийском MasterChef. В 18-м сезоне она появилась в качестве приглашенного судьи, а участники должны были приготовить блюдо, достойное герцогини.

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Сообщения о возможной новой роли появились на фоне слухов о возвращении Меган к актерской карьере.

По информации британских СМИ, бывшая звезда сериала "Форс-мажоры" рассматривает новые сценарии и телевизионные предложения. Среди возможных проектов ранее упоминали сериал Netflix "Джентльмены".

В то же время Меган планирует уделять основное внимание семье, развитию собственного бренда и работе в индустрии развлечений.

Официального подтверждения ее участия в новом сезоне Junior MasterChef пока нет.

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Степан Гафтко

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