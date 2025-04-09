Принц Гарри, герцог Сассекский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27532 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в депортации принца Гарри из США, несмотря на проверку законности его пребывания. По словам президента, "у Гарри и так хватает проблем с женой".

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Принц Гарри может быть депортирован из США: что известно

Суд в Вашингтоне снова проверяет законность пребывания принца Гарри в США из-за его признания об употреблении наркотиков в мемуарах. Дональд Трамп заявил, что не будет защищать герцога в этом деле.

Новости Мира • 5 февраля, 15:58 • 31489 просмотра

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 млн компенсации от News Group Newspapers за незаконный сбор информации. Большая часть суммы ушла на судебные издержки, а реальная выплата оказалась значительно меньше.

УНН Lite • 5 февраля, 09:32 • 111272 просмотра

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.

Новости Мира • 22 января, 15:23 • 114552 просмотра

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.

УНН Lite • 3 января, 13:48 • 109346 просмотра

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Герцогиня Сассекская опубликовала видео на пляже в белом костюме, где написала «2025» на песке. Отключение комментариев под сообщением вызвало критику в социальных сетях.

Новости Мира • 2 января, 08:49 • 115593 просмотра

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц и принцесса Уэльские опубликовали рождественскую открытку и не появятся на традиционном обеде в Букингемском дворце. Семья уже находится в Норфолке со своими детьми.

Новости Мира • 19 декабря, 15:02 • 116044 просмотра

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали праздничную открытку с фото своих детей. Поклонники были поражены длинными волосами трехлетней принцессы Лилибет, которую не видели с 2022 года.

Новости Мира • 17 декабря, 07:36 • 113639 просмотра

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Герцог Сассекский сказал, что он и Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито, Калифорния, с 2020 года после ухода из королевской семьи.

УНН Lite • 6 декабря, 08:35 • 102177 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о создании программы 'The Parents Network' для поддержки семей, которые столкнулись с онлайн-траханием. Супруги планируют осветить важность защиты молодежи в Интернете во время визита в Колумбию.

УНН Lite • 5 августа, 12:12 • 119826 просмотра

Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Чарльз стремится наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет, поскольку ему недостаточно видеться с ними только во время видеозвонков, и он хочет наверстать упущенное время.

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Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить будущее проведение в стране Игр Непокоренных для раненых ветеранов.

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Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.

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Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

Мемуары принца Гарри "Внутренняя борьба" и автобиография Бритни Спирс "Жизнь в свете" были номинированы на Британскую книжную премию, причем книга Гарри одержала победу в категориях "Нехудожественная литература: История" и "Аудиокнига нон-фикшн" и "Аудиокнига нон-фикшн".

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