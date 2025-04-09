Принц Гарри, герцог Сассекский

Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Чарльз стремится наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет, поскольку ему недостаточно видеться с ними только во время видеозвонков, и он хочет наверстать упущенное время.