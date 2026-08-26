Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию
Киев • УНН
Сассексы прилетели из Калифорнии в Бирмингем частным рейсом. Семья будет жить в Котсуолдсе и не будет возвращаться к официальным обязанностям.
Герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию, передает УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Предполагается, что принц Гарри, Меган и их дети Арчи и Лилибет прилетели в страну частным рейсом из Калифорнии и приземлились в Бирмингеме незадолго до полудня.
Представитель герцога и герцогини Сассекских заявил: "Мы не будем это комментировать".
По словам источника BBC, когда Гарри и его семья покидали аэропорт, присутствия полиции не было.
На прошлой неделе сообщалось, что пара переедет в Великобританию в августе. Они не вернутся к официальным обязанностям, а будут жить в Британии как неработающие члены королевской семьи.
Предполагается, что семья будет жить в частном доме за пределами Лондона, в районе Котсуолдс.
Арчи и Лилибет зачислены в школу, и новый учебный год должен начаться на следующей неделе.
В начале 2020 года Сассексы покинули Великобританию и отказались от своих королевских обязанностей, после чего в марте того же года поселились в Калифорнии.