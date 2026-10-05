Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-Day

Октябрь 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев года для игровой индустрии. Уже во вторник, 6 октября, геймеры получат возможность поиграть в масштабный приквел культовой франшизы Gears of War. Шутер Gears of War: E-Day перенесёт игроков на 14 лет до событий оригинальной игры, а в центре истории окажутся молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, пишет УНН.

Детали

Gears of War: E-Day возвращает игроков к истокам серии и рассказывает о дне, когда человечество впервые столкнулось с нашествием Саранчи. События происходят за 14 лет до оригинальной Gears of War, а в центре истории оказываются молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго. Игрокам предстоит пережить первые часы Emergence Day, когда обычный город за считанные минуты превращается в поле боя.

Первая часть игры вышла в далёком 2007 году. Согласно сюжету, который разворачивается на планете Сера, человечество воевало между собой за энергетический ресурс — Эмульсию (светящуюся подземную жидкость). В этой войне победила Коалиция Объединённых Государств. Всего через несколько дней после заключения долгожданного мира из-под земли внезапно напали орды монстров — Саранча. В первый же день погибла четверть населения планеты.

В отчаянии Коалиция активировала спутниковое оружие "Молот Рассвета" (Hammer of Dawn). Оружие сожгло крупные города и уничтожило миллиарды людей и саранчу, но не решило проблему: монстры спрятались глубоко под землёй.

Через 14 лет после Дня Прорыва бывший сержант Маркус Феникс, отбывавший срок в тюрьме за дезертирство, освобождён своим другом Домиником "Домом" Сантьяго.

Маркуса зачисляют в отряд "Дельта". Их цель — проникнуть в подземные туннели Саранчи и активировать Светомассовую бомбу, чтобы уничтожить логово врага.

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Новая часть получит движок Unreal Engine 5, благодаря чему разработчики значительно повысили детализацию окружения, освещения и самих персонажей. В основе остаются знакомые по серии перестрелки из укрытий, но E-Day делает их более динамичными благодаря дополнительной вертикальности и возможностям перемещения.

Отметим, что игра выйдет только на ПК и Xbox Series S | X, поэтому поиграть в неё на PlayStation будет нельзя. Разработчики Gears of War: E-Day считают эксклюзивность Xbox преимуществом, поскольку она позволила сосредоточиться на одной аппаратной платформе и достичь высокого графического качества при 60 FPS с аппаратной трассировкой лучей.

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Для команды The Coalition решение Microsoft вернуться к политике эксклюзивов стало поводом для гордости. Креативный директор Мэтт Сирси и арт-директор Ар’ян Хенбек считают возможность представить такой проект подтверждением технического мастерства студии.

По словам авторов, работа с ограниченным набором оборудования позволила не тратить ресурсы на адаптацию игры под множество платформ и выжать максимум из Unreal Engine 5. Среди используемых технологий — MegaLights, позволяющая одновременно освещать сцены сотнями динамических источников света, и глобальное освещение Lumen.

"Так мы можем обеспечить высокое качество", — отметили разработчики.

По их словам, впечатляющая графика, плавная анимация благодаря системе сопоставления движений и фотореалистичные кат-сцены, создаваемые в реальном времени, стали возможны благодаря приоритету качества, а не стремлению выпустить игру на каждой конкурентной платформе.

Минимальные характеристики:

ОС: Windows 10 64-bit 22H 19045.7291;

процессор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400;

оперативная память: 12 GB ОЗУ;

видеокарта: требуется графический процессор с поддержкой аппаратной трассировки лучей. NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060;

DirectX: версии 12;

место на диске: 115 GB свободного места.

Для более комфортной игры рекомендуется иметь следующие характеристики:

ОС: Windows 11 64bit (25H2);

процессор: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K;

оперативная память: 16 GB ОЗУ;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT;

место на диске: 115 GB свободного места.

Стоимость игры в Украине начинается от 2299 гривен. К слову, геймеры, оформившие предзаказ, получили возможность сыграть в игру за неделю до релиза, и, согласно данным SteamDB, в первый день раннего доступа пиковое количество игроков онлайн превысило отметку в 20 тысяч человек — это почти вдвое лучше результата Gears 5.

Для сравнения: в игре Gears of War: Reloaded, вышедшей в 2025 году, на пике одновременно играли менее 5 тысяч человек.

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