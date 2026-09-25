Metro 2039 номинирована на премию Golden Joystick Awards в номинации «Самая ожидаемая игра»
Киев • УНН
Украинский шутер Metro 2039 номинировали на премию Golden Joystick Awards в категории Most Wanted. Голосование продлится до 23 октября.
Будущий украинский шутер Metro 2039, выход которого ожидается в феврале следующего года, от студий 4A Games и Deep Silver номинирован на премию Golden Joystick Awards в номинации "Самая ожидаемая игра". Фанаты серии могут проголосовать до 23 октября, передает УНН.
Подробности
Мы гордимся тем, что нас номинировали в категории "Most Wanted" (Самая ожидаемая игра — ред.) на премию Golden Joystick Awards. Жители метро, вы знаете, что делать
Проголосовать можно по ссылке. Голосование завершится 23 октября.
Как отметили организаторы премии, игры, выпуск которых запланирован после 11 ноября 2026 года, могут претендовать на награду "Самая ожидаемая игра". В этом году награда "Самая ожидаемая игра" сосредоточена на играх, выпуск которых запланирован на 2027 год или для которых определены приблизительные сроки выхода, что исключает некоторые известные игры с отдаленными датами выхода или без конкретных сроков.
Церемония вручения премии "Golden Joystick Awards 2026" транслировалась в прямом эфире на всех основных платформах 11 ноября.
Украинская игра будет конкурировать за эту номинацию с такими играми, как "Ведьмак 4", "God of War Laufey", "Black Myth: Zhong Kui", "Intergalactic: The Heretic Prophet", "Fable", "FINAL FANTASY VII REVELATION", "KINGDOM HEARTS IV", "Persona 6", "The Expanse: Osiris Reborn", "Total War: WARHAMMER 40,000", "STRANGER THAN HEAVEN", "Tides of Annihilation", "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", "Resident Evil Veronica", "Alien: Isolation 2",
"NO LAW", "Stuntman: Hollywood", "ANANTA".
Дополнение
Golden Joystick Awards — ежегодная церемония награждения видеоигр; награждает лучшие видеоигры года, за которые первоначально голосовала британская общественность, однако сегодня за них может проголосовать любой человек в Интернете. По состоянию на 2020 год церемонии исполнилось 38 лет. Это вторая старейшая церемония награждения видеоигр после Arcade Awards.
Напомним
В апреле украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.
4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039".
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Студия 4A Games и Deep Silver анонсировали выход нового шутера "Metro 2039" 4 февраля следующего года.