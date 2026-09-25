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Metro 2039 номинирована на премию Golden Joystick Awards в номинации «Самая ожидаемая игра»

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Украинский шутер Metro 2039 номинировали на премию Golden Joystick Awards в категории Most Wanted. Голосование продлится до 23 октября.

Metro 2039 номинирована на премию Golden Joystick Awards в номинации «Самая ожидаемая игра»

Будущий украинский шутер Metro 2039, выход которого ожидается в феврале следующего года, от студий 4A Games и Deep Silver номинирован на премию Golden Joystick Awards в номинации "Самая ожидаемая игра". Фанаты серии могут проголосовать до 23 октября, передает УНН.

Подробности

Мы гордимся тем, что нас номинировали в категории "Most Wanted" (Самая ожидаемая игра — ред.) на премию Golden Joystick Awards. Жители метро, вы знаете, что делать

— говорится в сообщении.

Проголосовать можно по ссылке. Голосование завершится 23 октября. 

Как отметили организаторы премии, игры, выпуск которых запланирован после 11 ноября 2026 года, могут претендовать на награду "Самая ожидаемая игра". В этом году награда "Самая ожидаемая игра" сосредоточена на играх, выпуск которых запланирован на 2027 год или для которых определены приблизительные сроки выхода, что исключает некоторые известные игры с отдаленными датами выхода или без конкретных сроков.

Церемония вручения премии "Golden Joystick Awards 2026" транслировалась в прямом эфире на всех основных платформах 11 ноября. 

Украинская игра будет конкурировать за эту номинацию с такими играми, как "Ведьмак 4", "God of War Laufey", "Black Myth: Zhong Kui", "Intergalactic: The Heretic Prophet", "Fable", "FINAL FANTASY VII REVELATION", "KINGDOM HEARTS IV", "Persona 6", "The Expanse: Osiris Reborn", "Total War: WARHAMMER 40,000", "STRANGER THAN HEAVEN", "Tides of Annihilation", "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", "Resident Evil Veronica", "Alien: Isolation 2", 

"NO LAW", "Stuntman: Hollywood", "ANANTA".

Дополнение

Golden Joystick Awards — ежегодная церемония награждения видеоигр; награждает лучшие видеоигры года, за которые первоначально голосовала британская общественность, однако сегодня за них может проголосовать любой человек в Интернете. По состоянию на 2020 год церемонии исполнилось 38 лет. Это вторая старейшая церемония награждения видеоигр после Arcade Awards.

Напомним

В апреле украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.

4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039".

Шутер "Metro 2039" получил награду "Best Visuals" на ежегодной международной выставке видеоигр Gamescom-2026.

Студия 4A Games и Deep Silver анонсировали выход нового шутера "Metro 2039" 4 февраля следующего года.

Павел Башинский

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