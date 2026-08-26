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На Gamescom представили новий трейлер “Metro 2039”

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Українська 4A Games і Deep Silver представили геймплей Metro 2039, нову станцію та пневматичну гвинтівку «Шатун».

На Gamescom представили новий трейлер “Metro 2039”

Українська студія 4A Games та Deep Silver представили на Gamescom-2026 новий трейлер "Metro 2039", передає УНН

Деталі 

Сьогодні ввечері ми презентуємо наш абсолютно новий геймплейний трейлер "Metro 2039" - наступний розділ у всесвіті "Metro", який ми досліджуємо вже майже два десятиліття. "Metro" завжди було історією про запобігання війні, але тепер, коли війна на нашому порозі, ми створили історію про її наслідки та про те, що потрібно, щоб вижити: ціну мовчання, жах тиранії та ціну свободи

- сказав Джонатан Блох, продюсер гри. 

Зазначимо, Блох вийшов на сцену з шоломом головного героя. Напередодні розробники повідомляли, що вперше в історії METRO майбутнє колекційне видання дасть вам змогу по-справжньому доторкнутися до цього світу - з автентичною, майстерно виготовленою копією загадкового шолома Чужинця, вкритого слідами боїв.  

"Виготовлений безпосередньо за 3D-моделлю головного героя "Metro 2039", цей шолом стане справжньою знахідкою для поціновувачів "Metro", - наголошували розробники. 

Звісно, як і завжди, тут є монстри, тунелі, зруйновані руїни. Але "Metro" для нас - це про людей: що вони захищають, чим жертвують і що від них залишається, коли світ забирає майже все. Створення настільки похмурої гри вимагає величезної пристрасті, дисципліни та команди розробників, якій довелося звикнути працювати без спокою чи стабільності. Ми з величезною турботою ставимося до цього всесвіту та до людей, які в нього вірять. Ключова частина цього - наш власний рушій 4A Engine, створений для того, щоб повністю втілити гнітючий світ, у який ви ось-ось ступите

- додав Блох. 

Співкреативний директор і провідний аудіодизайнер 4A Games Павло Ульмер зазначив: "Ми створили цю гру для тих, хто вже подорожував тунелями "Metro" раніше, і для тих, хто збирається увійти туди вперше". 

Тут є що дослідити. Ваша підтримка та любов до цього світу залишалися з нами на кожному етапі розробки, який був доволі важким, повірте мені. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися більшим сьогодні ввечері. І якщо вам пощастило бути тут на Gamescom, ви можете особисто випробувати "Metro 2039" на нашому стенді та ближче роздивитися повноцінну колекційну репліку шолома Спартанця, яка увійде до нашого колекційного видання. "Metro 2039" - це не просто повернення до "Metro". Це похмуріша, амбітніша та глибоко особиста подорож, яка кине виклик усьому, що ви знаєте про себе, і тому, ким ви готові стати, щоб вижити

- сказав Ульмер. 

Блох додав: "Тунелі чекають. Поверхня кличе. І сьогодні увечері ми готові показати вам дещо з того, що буде далі. Ласкаво просимо до "Metro 2039". Слава Україні". 

Також розробники привідкрили деякі деталі нового шутера. Зокрема, у своїй спартанській броні "Чужинець" постає для декого в "Metro" справжнім спасителем. 

Та його мало хвилює доля людей, які стали заручниками тиранії "Фюрера". Чужинець - не герой у традиційному розумінні. Це людина, травмована складним і жорстоким минулим. Одержимий власною місією, він не зупиниться ні перед ким і ні перед чим, щоб досягти свого. Чим саме він одержимий? Нехай це поки залишиться таємницею

- повідомили розробники на офіційному сайті. 

Розробники анонсують нову локацію - станцію метро "Севастопольська" - "незалежна станція, яку от-от захопить ворог", де саме тут "Чужинець" дізнається важливі подробиці про свою ціль і підготується до подальшої подорожі.

Також розробники показали нову пневматичну гвинтівку "Шатун", яка стане однією з головних новинок арсеналу "Metro 2039". 

Gamescom - щорічна міжнародна виставка відеоігор, яка проводиться з 2009 року. Виставка проводиться в німецькому Кельні. Цьогоріч виставка відбудеться з 25 серпня по 30 серпня. 

Також на цьогорічній виставці показали: 

  • The Witcher 3: Songs of the Past;
    • Final Fantasy VII Revelation;
      • Gears of War: E-Day;
        • Ananta;
          • Game of Thrones: War for Westeros;
            • Tides of Annihilation;
              • Warlock: Dungeons & Dragons;
                • Rainbow Six Tactics;
                  • Nodus Fall. 

                    Нагадаємо

                    Українська компанія 4A Games спільно з Deep Silver офіційно анонсувала Metro 2039, а також випустила трейлер гри. 

                    Гра "METRO 2039" від української студії 4A Games набрала 1 млн додавань до списків бажань серед геймерів після двох тижнів релізу.  

                    Павло Башинський

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