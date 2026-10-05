Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden Boy

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2026, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. До списку 25 фіналістів увійшли гравці з 14 країн, серед яких лідирує Іспанія, а серед ліг - Англійська Прем’єр-ліга, натомість "Барселона" є клубом із найбільшою кількістю представників, передає УНН.

Деталі

До списку увійшли 20 найкращих гравців жовтневого оновлення рейтингу European Golden Boy Top 100 від Transfermarkt, а також п'ять футболістів, які отримали wild card.

Перше місце, і головний фаворит на нагороду - іспанець каталонської "Барселони" Пау Кубарсі, який був визнаний найкращим молодим гравцем Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.

ФІФА оголосила найкращих гравців чемпіонату світу

На другому місці розташувався партнер Кубарсі по "Барсі" - Ламін Ямаль, проте він не може отримати нагороду, адже за правилами премії, один футболіст не може виграти Golden Boy двічі. Ямаль виграв нагороду у 2024 році.

Трійку претендентів замикає опорник "Манчестер Сіті" Аюб Буадді, який цього літа перейшов у стан "містян" за 95 млн євро.

Далі розташувалися переможець Ліги чемпіонів з "ПСЖ" Воррен Заїр-Емері та вінгер одноклубник Андрія Луніна по "Реалу" Ян Діамонде.

"ПСЖ" у серії пенальті проти "Арсеналу" вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів

Далі йдуть хорват Лука Вушкович з "Брайтона", данець Віктор Фрохольдт з "Порту", англієць з "Арсеналу" Майлз Льюїс-Скеллі, бразилець Райан з "Борнмута", а замикає десятку нідерландець з "Челсі" - Йоррел Хато.

У топ 10-20 розташувалися:

Леннарт Карл (Німеччина, “Баварія”);

Естевао (Бразилія, “Челсі”);

Ендрік (Бразилія, “Реал”);

Елі Крупі (Франція, “Борнмут”);

Джанлука Престіанні (Аргентина, “Бенфіка”);

Константінос Карецас (Греція, “Боруссія” Дортмунд);

Саїд Ель-Мала (Німеччина, “Кельн”)”

Хон Мартін (Іспанія, “Реал Сосьєдад”);

Марк Берналь (Іспанія, “Барселона”);

Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина, “Ювентус”);

Фінн Єльч (Німеччина, “Штутгарт”).

Редакція Tuttosport також обрала ще 5 номінантів на нагороду у цьому сезоні (Wild-card):

Хараламбос Костулас (Греція, “Брайтон”);

Жоан Гаду (Франція, “Боруссія Дортмунд”);

Франко Мастантуоно (Аргентина, “Фіорентина”);

Родріго Мора (Португалія, “Рома”);

Хаві Еспарт (Іспанія, “Барселона”).

Доповнення

"Golden Boy" - щорічна нагорода, яка вручається кращому молодому гравцю року в Європі. Всі номінанти повинні бути молодше 21 року та виступати у вищому дивізіоні одного із європейських чемпіонатів. Нагорода вручається кожного року, починаючи з 2003 року, італійською газетою Tuttosport.

Першим володарем нагороди став Рафаель Ван дер Варт з "Аяксу", про якого не знає український форвард Артем Степанов.

Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах

Переможця Golden Boy 2026 визначить міжнародне журі з 50 журналістів. Ім'я лауреата планують оголосити у листопаді.

Гравець ПСЖ Дезіре Дуе отримав нагороду Golden Boy 2025