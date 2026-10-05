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Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden Boy

Київ • УНН

 • 4062 перегляди

Пау Кубарсі став головним фаворитом Golden Boy 2026, а Ламін Ямаль не претендує на перемогу через попередню нагороду. Лауреата оголосять у листопаді.

Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden Boy

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2026, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. До списку 25 фіналістів увійшли гравці з 14 країн, серед яких лідирує Іспанія, а серед ліг - Англійська Прем’єр-ліга, натомість "Барселона" є клубом із найбільшою кількістю представників, передає УНН

Деталі 

До списку увійшли 20 найкращих гравців жовтневого оновлення рейтингу European Golden Boy Top 100 від Transfermarkt, а також п'ять футболістів, які отримали wild card.

Перше місце, і головний фаворит на нагороду - іспанець каталонської "Барселони" Пау Кубарсі, який був визнаний найкращим молодим гравцем Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці. 

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На другому місці розташувався партнер Кубарсі по "Барсі" - Ламін Ямаль, проте він не може отримати нагороду, адже за правилами премії, один футболіст не може виграти Golden Boy двічі. Ямаль виграв нагороду у 2024 році. 

Трійку претендентів замикає опорник "Манчестер Сіті" Аюб Буадді, який цього літа перейшов у стан "містян" за 95 млн євро. 

Далі розташувалися переможець Ліги чемпіонів з "ПСЖ" Воррен Заїр-Емері та вінгер одноклубник Андрія Луніна по "Реалу" Ян Діамонде. 

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Далі йдуть хорват Лука Вушкович з "Брайтона", данець Віктор Фрохольдт з "Порту", англієць з "Арсеналу" Майлз Льюїс-Скеллі, бразилець Райан з "Борнмута", а замикає десятку нідерландець з "Челсі" - Йоррел Хато.

У топ 10-20 розташувалися

  • Леннарт Карл (Німеччина, “Баварія”);
    • Естевао (Бразилія, “Челсі”);
      • Ендрік (Бразилія, “Реал”);
        • Елі Крупі (Франція, “Борнмут”);
          • Джанлука Престіанні (Аргентина, “Бенфіка”);
            • Константінос Карецас (Греція, “Боруссія” Дортмунд);
              • Саїд Ель-Мала (Німеччина, “Кельн”)”
                • Хон Мартін (Іспанія, “Реал Сосьєдад”);
                  • Марк Берналь (Іспанія, “Барселона”);
                    • Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина, “Ювентус”);
                      • Фінн Єльч  (Німеччина, “Штутгарт”). 

                        Редакція Tuttosport також обрала ще 5 номінантів на нагороду у цьому сезоні (Wild-card):

                        • Хараламбос Костулас (Греція, “Брайтон”);
                          • Жоан Гаду (Франція, “Боруссія Дортмунд”);
                            • Франко Мастантуоно (Аргентина, “Фіорентина”);
                              • Родріго Мора (Португалія, “Рома”);
                                • Хаві Еспарт (Іспанія, “Барселона”).

                                  Доповнення

                                  "Golden Boy" - щорічна нагорода, яка вручається кращому молодому гравцю року в Європі. Всі номінанти повинні бути молодше 21 року та виступати у вищому дивізіоні одного із європейських чемпіонатів. Нагорода вручається кожного року, починаючи з 2003 року, італійською газетою Tuttosport.

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