Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden Boy
Київ • УНН
Пау Кубарсі став головним фаворитом Golden Boy 2026, а Ламін Ямаль не претендує на перемогу через попередню нагороду. Лауреата оголосять у листопаді.
Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2026, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. До списку 25 фіналістів увійшли гравці з 14 країн, серед яких лідирує Іспанія, а серед ліг - Англійська Прем’єр-ліга, натомість "Барселона" є клубом із найбільшою кількістю представників, передає УНН.
Деталі
До списку увійшли 20 найкращих гравців жовтневого оновлення рейтингу European Golden Boy Top 100 від Transfermarkt, а також п'ять футболістів, які отримали wild card.
Перше місце, і головний фаворит на нагороду - іспанець каталонської "Барселони" Пау Кубарсі, який був визнаний найкращим молодим гравцем Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.
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На другому місці розташувався партнер Кубарсі по "Барсі" - Ламін Ямаль, проте він не може отримати нагороду, адже за правилами премії, один футболіст не може виграти Golden Boy двічі. Ямаль виграв нагороду у 2024 році.
Трійку претендентів замикає опорник "Манчестер Сіті" Аюб Буадді, який цього літа перейшов у стан "містян" за 95 млн євро.
Далі розташувалися переможець Ліги чемпіонів з "ПСЖ" Воррен Заїр-Емері та вінгер одноклубник Андрія Луніна по "Реалу" Ян Діамонде.
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Далі йдуть хорват Лука Вушкович з "Брайтона", данець Віктор Фрохольдт з "Порту", англієць з "Арсеналу" Майлз Льюїс-Скеллі, бразилець Райан з "Борнмута", а замикає десятку нідерландець з "Челсі" - Йоррел Хато.
У топ 10-20 розташувалися:
- Леннарт Карл (Німеччина, “Баварія”);
- Естевао (Бразилія, “Челсі”);
- Ендрік (Бразилія, “Реал”);
- Елі Крупі (Франція, “Борнмут”);
- Джанлука Престіанні (Аргентина, “Бенфіка”);
- Константінос Карецас (Греція, “Боруссія” Дортмунд);
- Саїд Ель-Мала (Німеччина, “Кельн”)”
- Хон Мартін (Іспанія, “Реал Сосьєдад”);
- Марк Берналь (Іспанія, “Барселона”);
- Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина, “Ювентус”);
- Фінн Єльч (Німеччина, “Штутгарт”).
Редакція Tuttosport також обрала ще 5 номінантів на нагороду у цьому сезоні (Wild-card):
- Хараламбос Костулас (Греція, “Брайтон”);
- Жоан Гаду (Франція, “Боруссія Дортмунд”);
- Франко Мастантуоно (Аргентина, “Фіорентина”);
- Родріго Мора (Португалія, “Рома”);
- Хаві Еспарт (Іспанія, “Барселона”).
Доповнення
"Golden Boy" - щорічна нагорода, яка вручається кращому молодому гравцю року в Європі. Всі номінанти повинні бути молодше 21 року та виступати у вищому дивізіоні одного із європейських чемпіонатів. Нагорода вручається кожного року, починаючи з 2003 року, італійською газетою Tuttosport.
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