15:06
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11614 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41729 перегляди
Гравець ПСЖ Дезіре Дуе отримав нагороду Golden Boy 2025

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Італійська газета Tuttosport назвала Дезіре Дуе з "Парі Сен-Жермен" лауреатом премії Golden Boy 2025 року. Він виграв чемпіонат, кубок Франції та Лігу чемпіонів, забивши 16 голів та віддавши 16 асистів у 61 матчі.

Гравець ПСЖ Дезіре Дуе отримав нагороду Golden Boy 2025

Італійська газета Tuttosport визначила лауреата премії Golden Boy у 2025 році - найкращим молодим футболістом Європи у віці до 21 року став вінгер французького "Парі Сен-Жермен", за який виступає український захисник Ілля Забарний, Дезіре Дуе, передає УНН.

Абсолютним найкращим Golden Doy є Дезіре Дуе. Феноменальний сезон для молодого француза, який виграв все з "Парі Сен-Жермен" 

- йдеться в повідомленні.

У сезоні 2024/25 Дуе провів 61 матчі на клубному рівні, відзначившись 16 забитими м'ячами та 16 гольовими передачами. Разом з парижанами він виграв чемпіонат та кубок Франції, а також Лігу чемпіонів, оформивши дубль та асист у фіналі турніру проти італійського "Інтера".

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів01.06.25, 00:33 • 4001 перегляд

Спеціальну нагороду найкращому гравцю в Італії отримав форвард "Інтера" Франческо Піо Еспозіто.

Також нагороду European Golden Girl Absolute Best (найкраща молода гравчиня до 21 року) здобула форвард англійського "Брайтон" Мішель Агеманг.

Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку15.10.25, 22:00 • 4340 переглядiв

Окрім того, рада легенд вирішила присудити нагороду Golden Player Man Діого Жоті, що "підкреслює, наскільки португальський футболіст був взірцем для всього футбольного світу і наскільки його смерть залишила непоправну порожнечу".

"За свій підхід до гри, відданість і зусилля, які він вкладав у кожен матч до останньої краплі енергії, Жота був і залишиться прикладом для всіх молодих футболістів, які мріють стати великими чемпіонами", - заявили в газеті.

Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії03.07.25, 11:29 • 1549 переглядiв

Нагадаємо

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оприлюднила символічну збірну 2025 року. До неї увійшли шість дебютантів, а вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе, потрапивши до одинадцятки найкращих у 18-річному віці.

Павло Башинський

Спорт