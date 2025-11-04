Гравець ПСЖ Дезіре Дуе отримав нагороду Golden Boy 2025

Італійська газета Tuttosport визначила лауреата премії Golden Boy у 2025 році - найкращим молодим футболістом Європи у віці до 21 року став вінгер французького "Парі Сен-Жермен", за який виступає український захисник Ілля Забарний, Дезіре Дуе, передає УНН.

Абсолютним найкращим Golden Doy є Дезіре Дуе. Феноменальний сезон для молодого француза, який виграв все з "Парі Сен-Жермен" - йдеться в повідомленні.

У сезоні 2024/25 Дуе провів 61 матчі на клубному рівні, відзначившись 16 забитими м'ячами та 16 гольовими передачами. Разом з парижанами він виграв чемпіонат та кубок Франції, а також Лігу чемпіонів, оформивши дубль та асист у фіналі турніру проти італійського "Інтера".

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів

Спеціальну нагороду найкращому гравцю в Італії отримав форвард "Інтера" Франческо Піо Еспозіто.

Також нагороду European Golden Girl Absolute Best (найкраща молода гравчиня до 21 року) здобула форвард англійського "Брайтон" Мішель Агеманг.

Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

Окрім того, рада легенд вирішила присудити нагороду Golden Player Man Діого Жоті, що "підкреслює, наскільки португальський футболіст був взірцем для всього футбольного світу і наскільки його смерть залишила непоправну порожнечу".

"За свій підхід до гри, відданість і зусилля, які він вкладав у кожен матч до останньої краплі енергії, Жота був і залишиться прикладом для всіх молодих футболістів, які мріють стати великими чемпіонами", - заявили в газеті.

Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії

Нагадаємо

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оприлюднила символічну збірну 2025 року. До неї увійшли шість дебютантів, а вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе, потрапивши до одинадцятки найкращих у 18-річному віці.