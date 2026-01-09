Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві
Київ • УНН
МЗС Катару висловило жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Києві внаслідок обстрілу, не згадавши росію. Дипломати та співробітники не постраждали.
Міністерство закордонних справ Катару висловило глибокий жаль у звʼязку з пошкодженням будівлі свого посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі, прицьому не згадавши росію у своїй заяві, через яку будівля зазнала пошкоджень. Про це йдеться в повідомленні посольства Катару в Україні в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
"Держава Катар висловлює глибокий жаль у звʼязку з пошкодженням будівлі свого посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі та водночас підтверджує, що жоден із дипломатів або співробітників посольства не постраждав", - йдеться в повідомленні.
У посольстві заявили, що у цьому контексті МЗС наголошує на необхідності убезпечення посольств і дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій та цивільних обʼєктів від наслідків криз, а також забезпечення захисту їхнього персоналу відповідно до норм міжнародного права.
"Міністерство також підтверджує незмінну позицію Катару щодо необхідності врегулювання українсько-російської "кризи" шляхом діалогу та мирних засобів, у відповідності до принципів міжнародного права та Статуту Організації
Обʼєднаних Націй, а також висловлює повну підтримку всім міжнародним зусиллям, спрямованим на зниження рівня ескалації", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок масованої атаки рф на Київ відомо про вже 25 постраждалих, пошкоджено у тому числі будівлю одного з посольств.
МЗС України запропонувало допомогу Катару після пошкодження їхнього посольства в Києві внаслідок російського удару. Це є грубим порушенням Віденської конвенції, заявляє українське МЗС.