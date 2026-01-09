$42.990.27
20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 10398 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 17401 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 18069 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 16591 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 17678 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12748 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12758 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8878 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12880 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві

Київ • УНН

 • 70 перегляди

МЗС Катару висловило жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Києві внаслідок обстрілу, не згадавши росію. Дипломати та співробітники не постраждали.

Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві

Міністерство закордонних справ Катару висловило глибокий жаль у звʼязку з пошкодженням будівлі свого посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі, прицьому не згадавши росію у своїй заяві, через яку будівля зазнала пошкоджень. Про це йдеться в повідомленні посольства Катару в Україні в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Держава Катар висловлює глибокий жаль у звʼязку з пошкодженням будівлі свого посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі та водночас підтверджує, що жоден із дипломатів або співробітників посольства не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що у цьому контексті МЗС наголошує на необхідності убезпечення посольств і дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій та цивільних обʼєктів від наслідків криз, а також забезпечення захисту їхнього персоналу відповідно до норм міжнародного права.

"Міністерство також підтверджує незмінну позицію Катару щодо необхідності врегулювання українсько-російської "кризи" шляхом діалогу та мирних засобів, у відповідності до принципів міжнародного права та Статуту Організації

Обʼєднаних Націй, а також висловлює повну підтримку всім міжнародним зусиллям, спрямованим на зниження рівня ескалації", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки рф на Київ відомо про вже 25 постраждалих, пошкоджено у тому числі будівлю одного з посольств.

МЗС України запропонувало допомогу Катару після пошкодження їхнього посольства в Києві внаслідок російського удару. Це є грубим порушенням Віденської конвенції, заявляє українське МЗС.

Павло Башинський

