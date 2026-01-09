Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве

Министерство иностранных дел Катара выразило глубокое сожаление в связи с повреждением здания своего посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева минувшей ночью, при этом не упомянув Россию в своем заявлении, из-за которой здание получило повреждения. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Украине в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Государство Катар выражает глубокое сожаление в связи с повреждением здания своего посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева минувшей ночью и одновременно подтверждает, что ни один из дипломатов или сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что в этом контексте МИД подчеркивает необходимость обеспечения безопасности посольств и дипломатических миссий, представительств международных организаций и гражданских объектов от последствий кризисов, а также обеспечения защиты их персонала в соответствии с нормами международного права.

"Министерство также подтверждает неизменную позицию Катара относительно необходимости урегулирования украинско-российского "кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава Организации

Объединенных Наций, а также выражает полную поддержку всем международным усилиям, направленным на снижение уровня эскалации", - отмечается в сообщении.

Напомним

В результате массированной атаки РФ на Киев известно уже о 25 пострадавших, повреждено в том числе здание одного из посольств.

МИД Украины предложило помощь Катару после повреждения их посольства в Киеве в результате российского удара. Это является грубым нарушением Венской конвенции, заявляет украинское МИД.