Оползни на юге Эфиопии привели к гибели по меньшей мере 50 человек, еще 125 пропали без вести

Катастрофические оползни, произошедшие на юге Эфиопии после недели сильных дождей, унесли жизни по меньшей мере 50 человек, еще 125 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Оползни произошли в последние дни в округах Гачо Баба, Камба и Бонке зоны Гамо, сообщил директор службы реагирования на чрезвычайные ситуации зоны Гамо Месфин Манука.

Во время спасательной операции из-под слоя грязи удалось извлечь живым одного человека, отметил Манука.

Руководитель коммуникаций округа Гачо Баба Абебе Агена сообщил, что большинство погибших нашли похороненными в грязи. Пока еще не ясно, сколько домохозяйств пострадали.

Президент регионального штата Южная Эфиопия Тилахун Кебеде выразил соболезнования в связи с трагедией и призвал жителей перемещаться на возвышенности, поскольку дожди продолжаются.

Поскольку сейчас сезон дождей и подобные катастрофы могут повториться, я призываю общины, живущие в горных районах и местностях, подверженных наводнениям, принять необходимые меры предосторожности - сказал он.

Оползни и наводнения, вызванные сильными дождями, являются распространенным явлением в Эфиопии, особенно во время сезона дождей.

В июле 2024 года смертоносный оползень, вызванный сильными дождями, унес жизни 229 человек на юге Эфиопии.

