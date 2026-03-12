Оползни на юге Эфиопии привели к гибели по меньшей мере 50 человек, еще 125 пропали без вести

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 8096 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 15088 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 18080 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 13096 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 13437 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 12394 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 21337 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39099 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48948 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58210 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
64%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 47675 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 42592 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 24719 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12 марта, 12:32 • 33231 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 14590 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 18059 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 14736 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 13389 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 42716 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 47798 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Каролин Ливитт
Александр Сырский
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 3642 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 8270 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 8330 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 24817 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 47046 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Forbes

Оползни на юге Эфиопии привели к гибели по меньшей мере 50 человек, еще 125 пропали без вести

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Из-за сильных дождей на юге Эфиопии погибло 50 человек. Спасатели ищут 125 пропавших без вести, а власти призывают население эвакуироваться на возвышенности.

Оползни на юге Эфиопии привели к гибели по меньшей мере 50 человек, еще 125 пропали без вести

Катастрофические оползни, произошедшие на юге Эфиопии после недели сильных дождей, унесли жизни по меньшей мере 50 человек, еще 125 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Оползни произошли в последние дни в округах Гачо Баба, Камба и Бонке зоны Гамо, сообщил директор службы реагирования на чрезвычайные ситуации зоны Гамо Месфин Манука.

Во время спасательной операции из-под слоя грязи удалось извлечь живым одного человека, отметил Манука.

Руководитель коммуникаций округа Гачо Баба Абебе Агена сообщил, что большинство погибших нашли похороненными в грязи. Пока еще не ясно, сколько домохозяйств пострадали.

Президент регионального штата Южная Эфиопия Тилахун Кебеде выразил соболезнования в связи с трагедией и призвал жителей перемещаться на возвышенности, поскольку дожди продолжаются.

Поскольку сейчас сезон дождей и подобные катастрофы могут повториться, я призываю общины, живущие в горных районах и местностях, подверженных наводнениям, принять необходимые меры предосторожности

- сказал он.

Оползни и наводнения, вызванные сильными дождями, являются распространенным явлением в Эфиопии, особенно во время сезона дождей.

В июле 2024 года смертоносный оползень, вызванный сильными дождями, унес жизни 229 человек на юге Эфиопии.

Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго05.03.26, 05:01 • 7135 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира