Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго
Киев • УНН
Более 200 человек погибли на шахте Рубая в Демократической Республике Конго из-за оползня, вызванного продолжительными ливнями. Шахта, добывающая колтан, ранее была запрещена правительством из-за критического состояния безопасности, но повстанцы продолжали ее эксплуатацию.
Министерство горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго подтвердило гибель более 200 человек на шахте Рубая из-за оползня, вызванного продолжительными ливнями. Трагедия произошла на одном из важнейших объектов добычи колтана в мире, который обеспечивает около 15% глобальных потребностей в тантале для производства электроники. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Поврежденная шахта ранее официально входила в перечень активов, работа на которых была запрещена правительством из-за критического состояния безопасности и отсутствия надлежащих защитных сооружений. Несмотря на это, повстанцы продолжали эксплуатацию рудника, игнорируя риски для жизни тысяч нелегальных старателей.
Поврежденный объект – один из тех, где продолжение работы было запрещено до обеспечения безопасности территории и принятия защитных мер для шахтеров. Инцидент произошел из-за сильных дождей последних нескольких дней
Последствия для мирового рынка и международного сотрудничества
Катастрофа в Рубае ставит под угрозу не только стабильность поставок критического сырья для аэрокосмической и компьютерной отраслей, но и планы правительства Конго по сотрудничеству с Соединенными Штатами.
Этот рудник недавно был включен в список горнодобывающих активов, предложенных Вашингтону для совместной разработки в рамках новой стратегии вытеснения влияния Китая с африканского рынка полезных ископаемых. Сейчас спасательные работы продолжаются в крайне сложных условиях, а правозащитные организации требуют немедленного расследования деятельности вооруженных группировок на подконтрольных им добывающих площадках.
