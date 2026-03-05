$43.450.22
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Более 200 человек погибли на шахте Рубая в Демократической Республике Конго из-за оползня, вызванного продолжительными ливнями. Шахта, добывающая колтан, ранее была запрещена правительством из-за критического состояния безопасности, но повстанцы продолжали ее эксплуатацию.

Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго

Министерство горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго подтвердило гибель более 200 человек на шахте Рубая из-за оползня, вызванного продолжительными ливнями. Трагедия произошла на одном из важнейших объектов добычи колтана в мире, который обеспечивает около 15% глобальных потребностей в тантале для производства электроники. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поврежденная шахта ранее официально входила в перечень активов, работа на которых была запрещена правительством из-за критического состояния безопасности и отсутствия надлежащих защитных сооружений. Несмотря на это, повстанцы продолжали эксплуатацию рудника, игнорируя риски для жизни тысяч нелегальных старателей.

Поврежденный объект – один из тех, где продолжение работы было запрещено до обеспечения безопасности территории и принятия защитных мер для шахтеров. Инцидент произошел из-за сильных дождей последних нескольких дней

– сообщил один из высокопоставленных чиновников AFC/M23 в комментарии агентству Reuters.

Последствия для мирового рынка и международного сотрудничества

Катастрофа в Рубае ставит под угрозу не только стабильность поставок критического сырья для аэрокосмической и компьютерной отраслей, но и планы правительства Конго по сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Этот рудник недавно был включен в список горнодобывающих активов, предложенных Вашингтону для совместной разработки в рамках новой стратегии вытеснения влияния Китая с африканского рынка полезных ископаемых. Сейчас спасательные работы продолжаются в крайне сложных условиях, а правозащитные организации требуют немедленного расследования деятельности вооруженных группировок на подконтрольных им добывающих площадках.

Степан Гафтко

