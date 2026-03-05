Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго

путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ

путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ

путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ

путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ 4 марта, 18:34 • 6038 просмотра

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом 4 марта, 18:45 • 6736 просмотра