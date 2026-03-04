Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ
Киев • УНН
Курдские вооруженные группировки из Ирака начали военное наступление против иранского режима 2 марта. Иранские войска эвакуировали приграничный город Мариван.
Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран против иранского режима. Об этом пишет i24NEWS, передает УНН.
Курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, уже начали военное наступление против сил иранского режима
По словам источников, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана, начали занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник, 2 марта.
Наземные военные передвижения курдских сил против Ирана уже начались с севера 2 марта
Собеседник отметил, что иранские войска эвакуировали пограничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него.
Напомним
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пребывание американских войск в Иране не входит в планы операции. Это прозвучало после заявлений о возможных ударах по иранской территории.