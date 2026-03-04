Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ

$43.450.22
20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Курдские вооруженные группировки из Ирака начали военное наступление против иранского режима 2 марта. Иранские войска эвакуировали приграничный город Мариван.

Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран против иранского режима. Об этом пишет i24NEWS, передает УНН.

Курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, уже начали военное наступление против сил иранского режима 

- пишет издание. 

По словам источников, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана, начали занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник, 2 марта. 

Наземные военные передвижения курдских сил против Ирана уже начались с севера 2 марта 

- добавляет источник. 

Собеседник отметил, что иранские войска эвакуировали пограничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него.

Напомним 

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пребывание американских войск в Иране не входит в планы операции. Это прозвучало после заявлений о возможных ударах по иранской территории.

Павел Башинский

