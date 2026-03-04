$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 6298 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
15:27 • 19245 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 29937 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 22812 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 28122 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54170 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79456 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 66720 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68491 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Курдські збройні угруповання з Іраку розпочали військовий наступ проти іранського режиму 2 березня. Іранські війська евакуювали прикордонне місто Маріван.

Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ

Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран проти іранського режиму. Про це пише i24NEWS, передає УНН.

Курдські збройні угруповання, що базуються в Іраку, вже розпочали військовий наступ проти сил іранського режиму 

- пише видання. 

За словами джерел, курдські бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану, почали займати бойові позиції на території Ірану в понеділок, 2 березня. 

Наземні військові пересування курдських сил проти Ірану вже розпочалися з півночі 2 березня 

- додає джерело. 

Співрозмовник зазначив, що іранські війська евакуювали прикордонне місто Маріван 3 березня та почали створювати оборонні позиції в цьому районі та навколо нього.

Нагадаємо 

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції. Це прозвучало після заяв про можливі удари по іранській території.

