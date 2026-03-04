Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ
Київ • УНН
Курдські збройні угруповання з Іраку розпочали військовий наступ проти іранського режиму 2 березня. Іранські війська евакуювали прикордонне місто Маріван.
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран проти іранського режиму. Про це пише i24NEWS, передає УНН.
Курдські збройні угруповання, що базуються в Іраку, вже розпочали військовий наступ проти сил іранського режиму
За словами джерел, курдські бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану, почали займати бойові позиції на території Ірану в понеділок, 2 березня.
Наземні військові пересування курдських сил проти Ірану вже розпочалися з півночі 2 березня
Співрозмовник зазначив, що іранські війська евакуювали прикордонне місто Маріван 3 березня та почали створювати оборонні позиції в цьому районі та навколо нього.
Нагадаємо
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції. Це прозвучало після заяв про можливі удари по іранській території.