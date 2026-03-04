У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції. Це прозвучало після заяв про можливі удари по іранській території.
Перебування американських військ в Ірані "не входить до планів цієї операції на даний момент". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН із посиланням на CNN.
"Вони не входять до планів цієї операції на даний момент, але я, безумовно, ніколи не позбавлятиму президента Сполучених Штатів або головнокомандувача військових можливостей, і він мудро не робить того ж для себе", — заявила Лівітт.
Її коментарі пролунали після того, як голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив раніше в середу, що США почнуть "завдавати ударів у міру просування вглиб іранської території", а міністр оборони США Піт Хегсет попередив американців, що "ще зарано" розпочинати військові операції проти Тегерана.
