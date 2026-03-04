У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"

$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 13675 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 24000 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 19665 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 25793 перегляди
4 березня, 09:19 • 25793 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 52575 перегляди
3 березня, 18:22 • 52575 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78619 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 66004 перегляди
3 березня, 15:45 • 66004 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68062 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62317 перегляди
3 березня, 13:07 • 62317 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35158 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Популярнi новини
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
4 березня, 11:44 • 27999 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює
4 березня, 11:48 • 28090 перегляди
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилася
4 березня, 12:09 • 8546 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28 • 19325 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
15:53 • 10726 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 10735 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 13675 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 24001 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 28103 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 28012 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
15:04 • 7340 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28 • 19335 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13 • 32261 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39 • 39843 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
3 березня, 12:11 • 43783 перегляди
У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що перебування американських військ в Ірані не входить до планів операції. Це прозвучало після заяв про можливі удари по іранській території.

У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"

Перебування американських військ в Ірані "не входить до планів цієї операції на даний момент". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН із посиланням на CNN.

"Вони не входять до планів цієї операції на даний момент, але я, безумовно, ніколи не позбавлятиму президента Сполучених Штатів або головнокомандувача військових можливостей, і він мудро не робить того ж для себе", — заявила Лівітт.

США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім04.03.26, 20:45 • 658 переглядiв

Її коментарі пролунали після того, як голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив раніше в середу, що США почнуть "завдавати ударів у міру просування вглиб іранської території", а міністр оборони США Піт Хегсет попередив американців, що "ще зарано" розпочинати військові операції проти Тегерана.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14613 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Сутички
Білий дім
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран