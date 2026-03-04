Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
У Національній портретній галереї Лондона презентували новий родинний портрет Елтона Джона з чоловіком Девідом Фернішем та їхніми синами Закарі та Елайджею. Авторкою світлини, зробленої у їхньому будинку в Старому Віндзорі, стала фотографка Кетрін Опі.
На знімку родина позує у власному будинку в Старому Віндзорі. У кадрі — 15-річний Закарі та 13-річний Елайджа, а також сімейний лабрадор, що додав фотографії домашнього затишку й природності. Атмосфера роботи — спокійна та невимушена, без сценічного пафосу, до якого звикли фанати музиканта.
Авторкою портрета стала відома американська фотографка Кетрін Опі. Вона відома уважністю до деталей та вмінням тонко передавати характер своїх героїв через простір і композицію. Цього разу їй вдалося створити камерний, майже інтимний образ родини, показавши її поза межами сцени та публічного життя.
Елтон Джон і Девід Ферніш неодноразово зізнавалися, що давно захоплюються творчістю Опі, тому із задоволенням погодилися довірити їй створення такого особистого портрета. Подружжя зазначило, що пишається тим, що роботи фотографки є в їхній колекції.
Новий портрет став не лише мистецькою подією, а й нагадуванням про важливість родинних цінностей. За образом світової зірки та гучних титулів постає передусім люблячий чоловік і турботливий батько — саме цей бік життя музиканта вдалося передати у представленій роботі.
