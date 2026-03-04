Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона

$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 37347 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 67015 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 57028 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 62034 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 58687 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33596 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28265 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26046 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35643 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 15070 перегляди
Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України4 березня, 04:03 • 6054 перегляди
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 10708 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 13203 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 12883 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 4270 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 4284 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 65811 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 87580 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 85668 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 1382 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 24799 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 32949 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 37164 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 45484 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

У Національній портретній галереї Лондона презентували новий родинний портрет Елтона Джона з чоловіком Девідом Фернішем та їхніми синами Закарі та Елайджею. Авторкою світлини, зробленої у їхньому будинку в Старому Віндзорі, стала фотографка Кетрін Опі.

Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона

У Лондоні презентували новий родинний портрет легендарного британського музиканта Елтона Джона, який він створив разом зі своїм чоловіком Девідом Фернішом та їхніми синами. Світлину представили в Національній портретній галереї, де вона одразу привернула увагу публіки та викликала теплі відгуки шанувальників артиста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hellomag.

На знімку родина позує у власному будинку в Старому Віндзорі. У кадрі — 15-річний Закарі та 13-річний Елайджа, а також сімейний лабрадор, що додав фотографії домашнього затишку й природності. Атмосфера роботи — спокійна та невимушена, без сценічного пафосу, до якого звикли фанати музиканта.

Авторкою портрета стала відома американська фотографка Кетрін Опі. Вона відома уважністю до деталей та вмінням тонко передавати характер своїх героїв через простір і композицію. Цього разу їй вдалося створити камерний, майже інтимний образ родини, показавши її поза межами сцени та публічного життя.

Елтон Джон і Девід Ферніш неодноразово зізнавалися, що давно захоплюються творчістю Опі, тому із задоволенням погодилися довірити їй створення такого особистого портрета. Подружжя зазначило, що пишається тим, що роботи фотографки є в їхній колекції.

Новий портрет став не лише мистецькою подією, а й нагадуванням про важливість родинних цінностей. За образом світової зірки та гучних титулів постає передусім люблячий чоловік і турботливий батько — саме цей бік життя музиканта вдалося передати у представленій роботі.

Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу03.03.26, 14:11 • 37143 перегляди

Станіслав Кармазін

