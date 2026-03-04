$43.230.13
3 березня, 18:22 • 11965 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 21415 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 21293 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 27314 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 32337 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 22806 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 21482 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23643 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34148 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 113980 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не погодиться на угоду щодо України, укладену без урахування позиції європейців. Він наголосив на посиленні тиску на москву, щоб путін пішов на поступки.

Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом

Європа не прийме угоду щодо України, укладену без участі Києва. Про це після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Європа не погодиться на угоду щодо України, укладену без урахування позиції європейців.

Без участі європейців угоди не буде

- сказав Мерц.

Він розповів, що на переговорах із Трампом наголосив на посиленні тиску на москву, адже "лише через збільшення тиску з боку Вашингтона путін буде готовий піти на поступки".

росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на москву

- сказав канцлер ФРН.

На його думку, Європі необхідно долучитися до мирних переговорів, які тривають між рф та Україною за посередництва США.

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть швидкого завершення війни між Україною та росією, однак Україна повинна мати можливість зберегти свою територію.

"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО02.03.26, 15:03 • 4700 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна