Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не погодиться на угоду щодо України, укладену без урахування позиції європейців. Він наголосив на посиленні тиску на москву, щоб путін пішов на поступки.
Європа не прийме угоду щодо України, укладену без участі Києва. Про це після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, Європа не погодиться на угоду щодо України, укладену без урахування позиції європейців.
Без участі європейців угоди не буде
Він розповів, що на переговорах із Трампом наголосив на посиленні тиску на москву, адже "лише через збільшення тиску з боку Вашингтона путін буде готовий піти на поступки".
росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на москву
На його думку, Європі необхідно долучитися до мирних переговорів, які тривають між рф та Україною за посередництва США.
"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - резюмував Мерц.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі хочуть швидкого завершення війни між Україною та росією, однак Україна повинна мати можливість зберегти свою територію.
