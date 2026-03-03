В Ірані обрали нового Верховного лідера країни
Київ • УНН
Асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції. Це сталося після смерті його батька, аятолли Алі Хаменеї.
Іранська Асамблея експертів обрала сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, Моджтабу, новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє Iran International, інформує УНН.
Деталі
"Асамблея експертів обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки під тиском КВІР", - йдеться у повідомленні.
Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що іранська Асамблея експертів, орган, якому доручено обрати наступного Верховного лідера країни, проводить засідання у віртуальному форматі.
Контекст
Днями іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.
У аятоли Алі Хаменеї не було офіційно оголошеного наступника. Після смерті Хаменеї його повноваження були тимчасово передані раді з трьох осіб, до складу якої входили президент, голова судової влади та високопоставлений священнослужитель із Ради вартових конституції, до обрання нового Верховного лідера.
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану02.03.26, 09:24 • 41508 переглядiв