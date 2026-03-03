В Ірані обрали нового Верховного лідера країни

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 8254 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 14670 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 16738 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 22591 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 28455 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21418 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20299 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23213 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33801 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111681 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
75%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 18309 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 24941 перегляди
Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей3 березня, 13:42 • 7694 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 11656 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54 • 11772 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 25035 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 56585 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 58110 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111681 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 74208 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 5894 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 11719 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 18374 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 34035 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 40924 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

В Ірані обрали нового Верховного лідера країни

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції. Це сталося після смерті його батька, аятолли Алі Хаменеї.

В Ірані обрали нового Верховного лідера країни

Іранська Асамблея експертів обрала сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, Моджтабу, новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє Iran International, інформує УНН.

Деталі

"Асамблея експертів обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки під тиском КВІР", - йдеться у повідомленні.

Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що іранська Асамблея експертів, орган, якому доручено обрати наступного Верховного лідера країни, проводить засідання у віртуальному форматі.

Контекст

Днями іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

У аятоли Алі Хаменеї не було офіційно оголошеного наступника. Після смерті Хаменеї його повноваження були тимчасово передані раді з трьох осіб, до складу якої входили президент, голова судової влади та високопоставлений священнослужитель із Ради вартових конституції, до обрання нового Верховного лідера.

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану02.03.26, 09:24 • 41508 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Алі Хаменеї
Іран