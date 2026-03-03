В Иране избрали нового Верховного лидера страны

Иранская Ассамблея экспертов избрала сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу, новым Верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Iran International, информирует УНН.

Подробности

"Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики под давлением КСИР", - говорится в сообщении.

Ранее иранское информационное агентство Fars сообщило, что иранская Ассамблея экспертов, орган, которому поручено избрать следующего Верховного лидера страны, проводит заседание в виртуальном формате.

Контекст

На днях иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

У аятоллы Али Хаменеи не было официально объявленного преемника. После смерти Хаменеи его полномочия были временно переданы совету из трех человек, в состав которого входили президент, глава судебной власти и высокопоставленный священнослужитель из Совета стражей конституции, до избрания нового Верховного лидера.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана