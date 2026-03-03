В Иране избрали нового Верховного лидера страны

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 8574 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 15016 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 16994 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 22873 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 28706 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21523 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20382 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23243 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33822 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111855 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
75%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 18511 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 25237 просмотра
Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек3 марта, 13:42 • 7962 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11850 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 11924 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 25380 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 56803 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 58269 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111856 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 74358 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 6050 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11951 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 18621 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 34123 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 41006 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

В Иране избрали нового Верховного лидера страны

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции. Это произошло после смерти его отца, аятоллы Али Хаменеи.

В Иране избрали нового Верховного лидера страны

Иранская Ассамблея экспертов избрала сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу, новым Верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Iran International, информирует УНН.

Подробности

"Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики под давлением КСИР", - говорится в сообщении.

Ранее иранское информационное агентство Fars сообщило, что иранская Ассамблея экспертов, орган, которому поручено избрать следующего Верховного лидера страны, проводит заседание в виртуальном формате.

Контекст

На днях иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

У аятоллы Али Хаменеи не было официально объявленного преемника. После смерти Хаменеи его полномочия были временно переданы совету из трех человек, в состав которого входили президент, глава судебной власти и высокопоставленный священнослужитель из Совета стражей конституции, до избрания нового Верховного лидера.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана02.03.26, 09:24 • 41515 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Али Хаменеи
Иран