Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
Киев • УНН
Украинский исполнитель Хайат представил первый сингл "Мотив" из нового мини-альбома "Триптих", объединяющего три композиции на тему войны. Релиз уже доступен на стриминговых платформах, а официальное видео — на YouTube, где музыка сочетается с атмосферными украинскими локациями, передает УНН.
Мини-альбом передает эмоциональное состояние человека во время войны, исследуя психологическое пространство конфликта — от тишины после взрыва до отчаяния потерь и напряженного ожидания.
Каждая из трех песен — отдельная точка переживания, но вместе они образуют замкнутый цикл: от первой реакции до осознания и далее — до движения вперед. Именно это определяет название альбома "Триптих" — три части одного образа, которые имеют смысл только рядом
Видеоряд к композициям "Мотив", "Ау" и "Герцы" создан при поддержке Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Съемки проходили на территории Воскресенской церкви, Николаевской церкви 1763 года (Гарнизонный храм ВСУ) и на студии Film.UA, что придало видео кинематографическое качество.
Музыка и образы мини-альбома формируют целостную эмоциональную историю, где каждая песня — отдельная точка переживания, а вместе они создают полноценное музыкально-визуальное путешествие.
