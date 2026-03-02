Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне

$43.100.11
50.870.16
ukenru
15:00 • 1232 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 4830 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 9876 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 7608 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 10587 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 13691 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 23923 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15774 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39678 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72792 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
62%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 32010 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 11849 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 20386 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 17684 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 10345 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 10476 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 17878 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 23916 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 134292 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 139723 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Башар Асад
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 120 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 7696 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 10131 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 73247 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 70802 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Украинский исполнитель Хайат выпустил сингл "Мотив" из нового мини-альбома "Триптих", состоящего из трех песен о войне. Видеоряд к композициям снят при поддержке Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне

Украинский исполнитель Хайат представил первый сингл "Мотив" из нового мини-альбома "Триптих", объединяющего три композиции на тему войны. Релиз уже доступен на стриминговых платформах, а официальное видео — на YouTube, где музыка сочетается с атмосферными украинскими локациями, передает УНН.

Детали

Мини-альбом передает эмоциональное состояние человека во время войны, исследуя психологическое пространство конфликта — от тишины после взрыва до отчаяния потерь и напряженного ожидания.

Каждая из трех песен — отдельная точка переживания, но вместе они образуют замкнутый цикл: от первой реакции до осознания и далее — до движения вперед. Именно это определяет название альбома "Триптих" — три части одного образа, которые имеют смысл только рядом

- отмечает артист.

Видеоряд к композициям "Мотив", "Ау" и "Герцы" создан при поддержке Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Съемки проходили на территории Воскресенской церкви, Николаевской церкви 1763 года (Гарнизонный храм ВСУ) и на студии Film.UA, что придало видео кинематографическое качество.

Музыка и образы мини-альбома формируют целостную эмоциональную историю, где каждая песня — отдельная точка переживания, а вместе они создают полноценное музыкально-визуальное путешествие.

Напомним

Певец Спрингстин представил свою новую песню, в которой высмеял политику Трампа и привлечение ICE в Миннеаполисе.

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Война в Украине