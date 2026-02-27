$43.210.03
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом

Киев • УНН

 • 2908 просмотра

Китайское консульство во Владивостоке предупредило граждан КНР о новых правилах получения разрешения на проживание в России, требующих годовой военной службы для мужчин до 65 лет. Это связано с указом Путина об обязательном контракте для претендентов на гражданство или ВНЖ, что расширяет мобилизационный резерв РФ.

Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом

Китайское консульство во Владивостоке опубликовало необычное предупреждение для граждан КНР относительно новых правил получения долгосрочного вида на жительство в России. Речь идет о требовании для иностранцев-мужчин в возрасте до 65 лет согласиться как минимум на год военной службы. Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.

Детали

В сообщении, опубликованном 22 февраля в соцсетях консульства, китайским гражданам посоветовали "принять к сведению" новые положения по оформлению российского ВНЖ. Отмечается, что в соответствии с изменениями иностранцы могут быть обязаны отслужить не менее одного года в вооруженных силах РФ.

Фактически речь идет о реализации указа Путина от 5 ноября 2025 года, который предусматривает обязательное подписание контракта с армией для претендентов на гражданство или долгосрочное проживание. Таким образом Кремль пытается расширить мобилизационный резерв на фоне нехватки личного состава для войны против Украины.

Почему это важно

Сам факт публичного напоминания со стороны китайского консульства выглядит показательным. Пекин традиционно осторожно комментирует вопросы, связанные с российской военной политикой, особенно в контексте войны. Однако в этом случае китайская сторона прямо указала на риск привлечения своих граждан к службе в армии РФ.

Консульство призвало соотечественников "принимать взвешенные решения", что фактически является дипломатической формой предупреждения о возможных последствиях.

О чем свидетельствуют эти предупреждения

Во-первых, Пекин не заинтересован в том, чтобы китайские граждане оказывались на фронте в составе российской армии. Такое развитие событий создавало бы серьезные репутационные и политические риски для Китая на международной арене.

Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО14.02.26, 08:29 • 6541 просмотр

Во-вторых, это сигнал самим китайцам, которые рассматривают возможность переезда в Россию по экономическим или бизнес-причинам. Новые правила делают долгосрочную миграцию в РФ значительно более рискованной.

В-третьих, предупреждение опосредованно демонстрирует, что Россия расширяет инструменты пополнения армии не только через внутреннюю мобилизацию, но и через миграционное законодательство.

Попытка компенсировать кадровый дефицит

В условиях затяжной войны и больших потерь Россия сталкивается с хронической нехваткой личного состава. Введение обязательной военной службы для претендентов на ВНЖ и гражданство позволяет формально легально привлекать иностранцев в армию.

Фактически это создает дополнительный мобилизационный ресурс из числа трудовых мигрантов и тех, кто стремится интегрироваться в российское общество. В то же время это повышает риски для самих иностранцев, которые могут недооценивать последствия подписания контракта.

Между партнерством и дистанцированием

Хотя Китай и Россия декларируют стратегическое партнерство, Пекин пытается сохранять формальную дистанцию от прямого участия в войне. Публичное напоминание о военных обязательствах в РФ демонстрирует прагматичный подход: поддержка экономического сотрудничества - да, втягивание собственных граждан в боевые действия - нет.

В более широком контексте это еще один маркер того, что даже ближайшие партнеры Москвы вынуждены учитывать риски, связанные с ее военной политикой. Для самих китайских граждан новые правила означают, что получение долгосрочного статуса в России теперь может предусматривать не только административные процедуры, но и реальную перспективу службы в вооруженных силах страны, которая ведет полномасштабную войну. 

В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния14.02.26, 13:01 • 18378 просмотров

Андрей Тимощенков

