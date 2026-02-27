Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ

российская военная машина на фоне продолжающейся войны в Украине испытывает давление из-за усиления санкций и падения доходов. Даже предприятия в регионах, которые получили выгоду от значительного увеличения военных расходов, испытывают трудности и обращаются за помощью к чиновникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В нижегородской области, которая с советских времен является важным промышленным центром с крупными оборонными заводами и автомобилестроительным заводом, экономическая ситуация вызывает "серьезное беспокойство". В частности, местная ассоциация промышленников в письме к высшему региональному чиновнику в этом месяце изложила целый перечень проблем, с которыми сталкиваются предприятия. В нем отмечается резкое падение инвестиций, прибыли, заказов и производства за последний год.

Этот регион с населением около 3 миллионов человек находится примерно в 500 километрах (310 милях) к востоку от москвы. Члены ассоциации призвали местные органы власти выразить свои озабоченности российскому правительству.

Также там призвали к возобновлению инвестиций, возвращению льготных ставок по кредитам и более быстрому погашению счетов, указав, что гигантские государственные предприятия, такие как объединенная судостроительная корпорация, роскосмос, росатом и ростех - были среди главных виновников просроченных платежей.

Задержки с оплатой могут свидетельствовать о распространении финансовых трудностей, поскольку подрядчики вынуждены исчерпывать свои резервы для покрытия текущих расходов или обращаться к дорогим займам, что еще больше снижает прибыльность. И это даже несмотря на то, что государственные расходы на оборону в прошлом году выросли примерно на 30%, а в 2026 году, по прогнозам, останутся практически неизменными - говорится в публикации.

Кроме того, почти все 80 регионов россии сталкиваются с дефицитом бюджета, что заставит их еще больше зависеть от финансирования кремля. В то же время москва отдает приоритет расходам на полномасштабную войну против Украины, которая длится уже пятый год.

Также совокупный дефицит региональных бюджетов вырос в прошлом году более чем на 1 трлн рублей до 1,48 трлн рублей, что более чем в три раза превышает дефицит в 2024 году.

Напомним

российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.