Уругвай и Аргентина первыми ратифицировали историческое торговое соглашение между МЕРКОСУР и ЕС

22:38 • 2290 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 9056 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 14911 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 17346 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 17816 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29683 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18212 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 84439 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44291 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51699 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Популярные новости
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ26 февраля, 14:32 • 10057 просмотра
Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии26 февраля, 15:45 • 5050 просмотра
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ26 февраля, 18:02 • 9166 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 6068 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ21:04 • 4946 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29683 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 25196 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 84440 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 71281 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 75858 просмотра
Крылатая ракета Storm Shadow

Уругвай и Аргентина первыми ратифицировали историческое торговое соглашение между МЕРКОСУР и ЕС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Парламенты Уругвая и Аргентины официально утвердили соглашение о свободной торговле с ЕС. Это первые страны южноамериканского блока, завершившие этот этап, создавая одну из крупнейших зон свободной торговли.

Уругвай и Аргентина первыми ратифицировали историческое торговое соглашение между МЕРКОСУР и ЕС

Парламенты Уругвая и Аргентины в четверг официально утвердили соглашение о свободной торговле с ЕС, став первыми странами южноамериканского блока, завершившими этот этап. Создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли охватит более 700 миллионов человек и четверть мирового валового внутреннего продукта, завершая переговорный процесс, длившийся четверть века. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Нижняя палата парламента Уругвая приняла документ подавляющим большинством голосов – 91 против 2, что стало логическим продолжением единогласного решения Сената.

Конгрессмен Хуан Мартин Родригес подчеркнул, что страна больше не готова ждать ни секунды после 25 лет ожидания, послав четкий сигнал международным партнерам.

Аргентинский Сенат также ратифицировал соглашение в тот же день 69 голосами против 3, несмотря на попытки правящей партии ускорить сессию, чтобы опередить Уругвай и стать первой страной, завершившей процедуру.

Последствия для мирового рынка и дальнейшие шаги блока

Ратификация соглашения Уругваем и Аргентиной открывает путь к его временному применению со стороны Европейского Союза, что стратегически важно на фоне глобальных торговых трений.

Ожидается, что Бразилия и Парагвай присоединятся к ратификации уже в ближайшие недели, завершая формирование единого экономического пространства. Реализация соглашения позволит значительно снизить таможенные тарифы и упростить доступ южноамериканских сельскохозяйственных товаров на европейский рынок в обмен на промышленную продукцию из ЕС.

ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки17.01.26, 18:49 • 6091 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира