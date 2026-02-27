Уругвай и Аргентина первыми ратифицировали историческое торговое соглашение между МЕРКОСУР и ЕС

Парламенты Уругвая и Аргентины в четверг официально утвердили соглашение о свободной торговле с ЕС, став первыми странами южноамериканского блока, завершившими этот этап. Создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли охватит более 700 миллионов человек и четверть мирового валового внутреннего продукта, завершая переговорный процесс, длившийся четверть века. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Нижняя палата парламента Уругвая приняла документ подавляющим большинством голосов – 91 против 2, что стало логическим продолжением единогласного решения Сената.

Конгрессмен Хуан Мартин Родригес подчеркнул, что страна больше не готова ждать ни секунды после 25 лет ожидания, послав четкий сигнал международным партнерам.

Аргентинский Сенат также ратифицировал соглашение в тот же день 69 голосами против 3, несмотря на попытки правящей партии ускорить сессию, чтобы опередить Уругвай и стать первой страной, завершившей процедуру.

Последствия для мирового рынка и дальнейшие шаги блока

Ратификация соглашения Уругваем и Аргентиной открывает путь к его временному применению со стороны Европейского Союза, что стратегически важно на фоне глобальных торговых трений.

Ожидается, что Бразилия и Парагвай присоединятся к ратификации уже в ближайшие недели, завершая формирование единого экономического пространства. Реализация соглашения позволит значительно снизить таможенные тарифы и упростить доступ южноамериканских сельскохозяйственных товаров на европейский рынок в обмен на промышленную продукцию из ЕС.

