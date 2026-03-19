В эту субботу ожидаются переговоры в США, украинская делегация уже в пути - Зеленский

Политическая часть переговорной группы уже в пути в США, где в субботу планируется встреча с американской стороной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Важно также, что есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, на эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня был детальный разговор по переговорам и с Умеровым, и с Кириллом Будановым, и с Давидом Арахамией.

"Также во встречах будет участвовать Сергей Кислица. Наш приоритет – сделать все для возможности достойного мира", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по результатам специальных заданий на направлении Латинской Америки, по результатам которой сообщил о подготовке дипломатических мероприятий в Украине на ближайшие недели.