Цієї суботи очікуються переговори у США, українська делегація вже в дорозі - Зеленський
Київ • УНН
Політична група на чолі з Умєровим та Будановим проведе зустріч у США для завершення війни. Зеленський заявив про готовність сторін до змістовного діалогу.
Політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Важливо також, що є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні була детальна розмова щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією.
"Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги за результатами спеціальних завдань на напрямку Латинської Америки, за результатами якої повідомив про підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні.