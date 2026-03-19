Зеленський обговорив з Сибігою підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні
Київ • УНН
Президент заслухав звіт глави МЗС про візит до Латинської Америки та роботу з партнерами. В Україні планують нові міжнародні зустрічі найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги за результатами спеціальних завдань на напрямку Латинської Америки, за результатами якої повідомив про підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги за результатами спеціальних завдань на напрямку Латинської Америки. Проведені зустрічі з президентом і міністром закордонних справ Чилі та представниками ще більше ніж десяти держав регіону. Важливо, що готуємо активізацію роботи наших представництв у Латинській Америці та відповідну співпрацю з регіоном на міжнародних майданчиках", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що Сибіга доповів про комунікацію з представниками ключових європейських партнерів щодо безпекових і політичних питань, які мають значення для України.
"Усі відзначають, що наша держава може бути реальним партнером у питаннях гарантування безпеки. Обговорили також підготовку дипломатичних заходів в Україні на найближчі тижні. Працюємо, щоб увага світу до нашої держави і нашого захисту не зменшувалася", - додав Зеленський.
Нагадаємо
