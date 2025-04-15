Вільям, принц Уельський

Британські ВПС призупинили політ у пам'ять про "битву за Британію" після загибелі пілота в авіакатастрофі

Пілот британських ВПС загинув у катастрофі літака "Спітфайр", що призвело до тимчасового призупинення польоту у пам'ять про "битву за Британію".