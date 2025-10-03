Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа

Принц Уельський Вільям в одному з найвідвертіших інтерв’ю заявив, що прагне залишити після себе спадщину, якою пишатимуться його діти, а також захистити їх від нав’язливої уваги медіа, з якою йому довелося зіткнутися у молодості. Про це він розповів в інтерв'ю, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У розмові з актором Юджином Леві для шоу на Apple TV+ він наголосив, що бачить майбутнє монархії у "змінах на краще".

Я хочу створити світ, у якому мій син пишатиметься тим, що ми робимо, – світ і роботу, які реально покращують життя людей – сказав Вільям.

Принц також зізнався, що прагне не допустити повторення ситуації, яка спіткала його матір, принцесу Діану, та його брата Гаррі – постійного переслідування медіа.

Вони були скрізь, хотіли поглинути кожну дрібницю. Я поклявся, що моя сім’я цього не зазнає – наголосив він.

Вільям розповів, що його діти поки не мають мобільних телефонів, аби уникнути раннього тиску та втручання з боку суспільства.

Принц Гаррі виступив на церемонії премії Діани, його брат Вільям не прибув на захід

Говорячи про зміни, він зазначив: "Я схвалюю їх і мені подобається сама ідея. Не йдеться про радикальні речі, а про ті зміни, які насправді потрібні. Водночас традиції залишаються важливими, але слід чесно відповідати на запитання: чи вони досі актуальні?".

На запитання, чи часто він думає про своє майбутнє як короля, принц відповів: "Це не те, з чим я прокидаюся щоранку. Головне – залишатися собою. Якщо я не вірний собі, тоді не має значення, які ролі чи титули я маю".

Він підсумував: "Я серйозно ставлюся до своїх обов’язків, але вони не повинні володіти мною. Це я маю володіти ними".

Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом