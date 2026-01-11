Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки

У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали населення споживати енергію за графіком, коли буде світло.

Нагадаємо

У Києві 11 січня через атаки, морози та перевантаження мереж виникло понад 200 точкових аварій.