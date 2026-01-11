$42.990.00
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки

Київ • УНН

 • 34 перегляди

12 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки

У понеділок, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали населення споживати енергію за графіком, коли буде світло.

Нагадаємо

У Києві 11 січня через атаки, морози та перевантаження мереж виникло понад 200 точкових аварій.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна
Київ