Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики

В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - говорится в сообщении.

Энергетики призвали население потреблять энергию по графику, когда будет свет.

Напомним

В Киеве 11 января из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникло более 200 точечных аварий.