Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики
Киев • УНН
12 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Энергетики призвали население потреблять энергию по графику, когда будет свет.
Напомним
В Киеве 11 января из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникло более 200 точечных аварий.