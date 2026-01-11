Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики

$42.990.00
50.180.00
ukenru
16:41 • 2522 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
13:53 • 9364 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 11955 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 23596 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 23930 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 30525 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 41303 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 63422 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 43243 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 34177 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
82%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго11 января, 08:18 • 16657 просмотра
Враг впервые применил дрон "Герань-5" против Украины - ГУР11 января, 08:57 • 4324 просмотра
Трампа проинформировали о вариантах удара по Ирану на фоне продолжающихся протестов - NYT11 января, 09:23 • 4798 просмотра
В Киеве после массированной атаки рф возобновили тепло и свет, но существенного улучшения следует ждать до четверга - Премьер11 января, 10:10 • 6962 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис12:15 • 15113 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 23589 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 52914 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 101029 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 127674 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 97099 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Виталий Кличко
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Херсонская область
Соединённые Штаты
Днепр
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 19182 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 21810 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 77490 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 78252 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 98550 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Сериал

Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики

Киев • УНН

 • 56 просмотра

12 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики

В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- говорится в сообщении.

Энергетики призвали население потреблять энергию по графику, когда будет свет.

Напомним

В Киеве 11 января из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникло более 200 точечных аварий.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина
Киев